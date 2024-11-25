سبورت: التراخي وغياب يامال.. فليك يحدد أسباب تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو

كشفت تقارير صحفية عن غضب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة من سلوك بعض اللاعبين، في تحليله لأسباب التعادل أمام سيلتا فيجو.

وبحسب صحيفة سبورت فإن فليك غاضب من الفريق ويعتقد أنه هناك حالة من التراخي بدأت منذ الشوط الثاني في مباراة سابقة أمام إسبانيول.

ويعتبر فليك أن اللاعبين استرخوا وكأنهم يظنون أنهم قادرون على تحقيق الانتصارات دون الحاجة إلى بذل أقصى جهد.

وفي مباراة إسبانيول لاحظ الألماني أن بعض اللاعبين يلعبون بحذر، ولكنه لم يشعر بالقلق حينها لأنه اعتقد أن ذلك حدث لأن النتيجة مريحة.

كما يرى الجهاز الفني أن الفريق فقد شراسته في الاستحواذ والضغط العالي وصار أحيانا يركض بلا هدف واضح.

كما رفض فليك إلقاء اللوم على جول كوندي في التعادل أمام سيلتا فيجو، رغم تسبب خطأه بهدف سيلتا الأول، لأنه يقبل الأخطاء ولكنه لا يتسامح مع عدم بذل كامل الجهد من اللاعبين.

وطالب فليك اللاعبين بردة فعل فورية أمام بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

أما على الصعيد الفني يرى الألماني أن الخصوم أصبحوا أكثر قدرة على كسر مصيدة التسلل، كما أن الفريق قد عجز عن الاحتفاظ بالكرة كما يلزم بعد تسجيل سيلتا فيجو للهدف الأول الذي جعل النتيجة 2-1.

أما فيما يخص الأسباب الخارجة عن الإرادة، فقد رصد فليك أنها الأخطاء الفردية والإرهاق الناجم عن التوقف الدولي، إلى جانب تأثير غياب لامين يامال بسبب الإصابة، والذي أجبر المدرب على عدة تعديلات في الملعب.

وانتزع سيلتا فيجو تعادلا مثيرا مع برشلونة في المباراة التي جمعتهما على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

النتيجة تركت برشلونة على الصدارة برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة.

وشارك جافي أساسيا للمرة الأولى منذ قرابة عام، حيث غاب لوقت طويل بداعي الإصابة.

وكان جافي قد عاد للمشاركة على أرض الملعب كبديل، أمام إشبيلية في الجولة العاشرة، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 5-1.

واستمر غياب لامين يامال جناح الفريق للإصابة، رفقة أنسو فاتي وفيران توريس ورونالد أراوخو وإريك جارسيا وأندرياس كريستنسن ومارك بيرنال ومارك أندريه تير شتيجن.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري

أمامهما: رافينيا - داني أولمو - جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

البداية أتت بهدف سجله رافينيا في الدقيقة 13 بعد انطلاقة ومراوغة وتسديدة مرت على يمين الحارس.

وأثير جدل تحكيمي في اللقاء، حيث سقط إياجو أسباس داخل منطقة جزاء برشلونة بعد التحام مع جيرارد مارتن، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وقبل نهاية الشوط الأول طالب أسباس بالإنذار الثاني لمارتن بعد تدخل قوي ضده، ولكن الحكم لم يحتسبه أيضا ليثور أسباب ويعترض بالخروج من الملعب، ويتلقى هو الإنذار.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل هيكتور فورت بدلا من جيرارد مارتن.

وفي الدقيقة 61 اقترب برشلونة من حسم المباراة بهدف روبرت ليفاندوفسكي.

الهدف هو الخامس عشر للبولندي هداف الدوري الإسباني حتى الآن.

وانقلب حال المباراة تماما بين الدقيقتين 82 و86.

الدقيقة 82 شهدت طرد مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة بالإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 84 سجل سيلتا فيجو هدفا تم إلغاؤه لأن الكرة اجتازت الخط وخرجت من الملعب قبل تمريرها.

في نفس الدقيقة سريعا من خطأ فادح لجول كوندي، تمكن ألفونسو جونزاليس من تقليص الفارق.

وأخيرا في الدقيقة 86 سجل هوجو ألفاريز هدف التعادل ليفقد برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع الدوري.