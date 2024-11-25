التشيرينجيتو: ريال مدريد يخطط لضم زوبيميندي

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 03:15

كتب : FilGoal

مارتين زوبيميندي

كشف برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني عن اتجاه ريال مدريد لصفقة مفاجئة في سوق الانتقالات لتدعيم خط الوسط.

وبحسب البرنامج فإن ريال مدريد ينوي التعاقد مع مارتن زوبيميندي نجم وسط ريال سوسييداد.

على الجانب الآخر كشف تقرير سابق من موقع ريليفو عن وجود استياء داخلي من عدم وجود أي لاعب من ريال مدريد في قائمة منتخب إسبانيا مؤخرا.

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وبناء عليه يسعى النادي لضم لاعب إسباني يتناسب مع احتياجات الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

ورفض مارتن زوبيميندي الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع ريليفو فإن ليفربول كان قد قرر دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب الإسباني والبالغ 60 مليون يورو.

ووفقا للموقع فإن اللاعب أخبر النادي الإنجليزي رفضه للعرض المقدم لإكمال مسيرته مع سوسيداد.

وأفاد الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما رفض العرض يريد أن يكون رمزا لريال سوسيداد وبالتالي فضل الاستمرار.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن زوبيميندي سيجدد عقده قريبا مع سوسيداد إذ ينتهي العقد الحالي في 2027.

ولم يلعب زوبيميندي في أي فريق آخر طوال مسيرته الكروية.

وسبق وأن رفض الانضمام إلى أرسنال وبايرن ميونيخ في الأعوام السابقة.

ريال مدريد مارتن زوبيميندي
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