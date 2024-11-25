رومانو يكشف موقف ريال مدريد من التعاقد مع رودري

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 03:10

كتب : FilGoal

رودري مع جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل الكرة الذهبية

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع رودري نجم وسط مانشستر سيتي.

وقال رومانو إن هدف ريال مدريد في عام 2025 هو جلب المزيد من اللاعبين الإسبان إلى الفريق، ما يجعل رودري أحد الأسماء المرشحة.

ولكن على الجانب الآخر، لا يوجد أي نوع من المفاوضات بين النادي واللاعب حاليا.

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وأوضح رومانو أن رودري ليس من الأهداف الحالية العاجلة لريال مدريد، ولا حتى لصيف عام 2025 بل لمرحلة مستقبلية أخرى.

وتوج الإسباني رودري بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2024.

وسبق وأن أجاب رودري لاعب وسط مانشستر سيتي على سؤال حوال رأيه، إذا ما تلقى اتصالا من ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه.

وقال رودري في تصريحات تلفزيونية: "إذا اتصل بي ريال مدريد؟ بالطبع شرف كبير عندما يتصل بك أفضل نادي في التاريخ وعليك إعطاء الاهتمام لذلك".

وفاز رودري بالنسخة رقم 68 من جائزة الكرة الذهبية، بفضل حصوله على 1170 نقطة، مقابل 1129 نقطة للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول للاعب الأفضل في العالم لعام 2024.

ويعاني رودري حاليا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيغيب بسببها عن الفترة المتبقية من الموسم.

وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وتتويج إسبانيا بيورو 2024.

رودري ريال مدريد
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