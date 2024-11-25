رقم قياسي لن يتمكن برشلونة من حمايته.. ريال مدريد على موعد مع التاريخ

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 03:04

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أوساسونا

بفوزه على ليجانيس، صار ريال مدريد على موعد مع معادلة رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على منافسه ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام للملكي.

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وبهذا الفوز بات ريال مدريد بلا هزيمة في آخر 21 مباراة متتالية خارج أرضه في الدوري الاسباني خارج أرضه.

وصول ريال مدريد إلى المباراة رقم 21 جعله يعزز رقمه القياسي الخاص في تاريخ النادي.

أما في تاريخ الدوري، فلا يزال أمامه مباراتين لمعادلة الرقم القياسي، و3 مباريات لتحطيمه.

الرقم القياسي مسجل باسم برشلونة بـ 23 مباراة متتالية بلا هزيمة خارج الأرض.

هذه المرة لن يكون برشلونة موجودا لحماية رقمه، ولكن التحدي ليس سهلا على كل حال، فالوصول إلى المباراة رقم 22 سيكون في ملعب سان ماميس، حين يخرج الملكي لمواجهة أتلتيك بلباو يوم الأربعاء 4 ديسمبر.

وإن مر مدريد بلا هزيمة في الباسك، سيذهب إلى كتالونيا لمعادلة الرقم، أمام جيرونا يوم السبت 7 ديسمبر.

وبالتالي ستكون فرصة تحطيم الرقم أمام رايو فايكانو في الرابع عشر من ديسمبر.

بعد ذلك سيلعب ريال مدريد 8 مباريات أخرى خارج أرضه في الدوري، قبل أن يخرج أخيرا لملاقاة برشلونة في مايو.

في المرة السابقة كان ريال مدريد قد خاض 42 مباراة متتالية بلا هزيمة، وكان الرقم القياسي مسجلا باسم برشلونة برصيد 43 مباراة.

فرصة ريال مدريد لمعادلة الرقم قبل تحطيمه أتت في الكلاسيكو أمام برشلونة، ولكن الفريق الكتالوني حمى رقمه وانتصر بأربعة أهداف دون رد.

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