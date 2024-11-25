قمصان: نهائي القرن أفضل ذكرى في حياتي.. وموسيماني حذر مسبقا من هدف شيكابالا

أبدى سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي اعتقاده أن الفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام الزمالك هو أفضل ذكرى له.

وقال قمصان في تصريحاته لقناة الأهلي: "هذا الفوز كان أكبر فرحة لي. كانت أجمل لأنها أمام الزمالك ولكن الأهم كان أننا لم نتوج بالبطولة منذ عام 2013، وكان هذا تحديا كبيرا".

وعن عمله مع المدرب بيتسو موسيماني الذي أتى بعد السويسري رينيه فايلر قال: "المدرستان مختلفتان ولا أحب المقارنة. تحضير طاقم موسيماني للمباريات كان مميزا".

وأضاف "حين أتى قبل أن نواجه الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال (2020) كان معتادا على مواجهة الفريق المغربي، ولعب ضده للتو مع صنداونز قبل أن يصل إلى الأهلي".

وأكمل "موسيماني يحب التكتيك جدا ويجري التقسيمات كثيرا. البعض استغرب أسلوبه ولكنه مدرب له خبرات وطريقة مميزة".

وعن المرحلة التي سبقت النهائي أمام الزمالك قال: "كنا نجري مسحة كل يوم ولا نعرف من سيلعب. حاولنا تجهيز كل اللاعبين وإعداد كل السيناريوهات والبدائل الممكنة".

وأوضح "تسببت الجائحة في استبعاد لاعبين بغاية الأهمية وهما وليد سليمان وأليو ديانج. سليمان كان بحالة جيدة حتى وإن لم يشارك كثيرا، وديانج كان من الركائز الأساسية".

وعن سير المباراة نفسها قال: "البداية كانت جيدة ولكن حين تسجل مبكرا في النهائيات تكون متخوفا للحفاظ على الفوز".

وعن هدف تعادل الزمالك الذي سجله شيكابالا قال: "موسيماني حذر من هذا الهدف كثيرا، وتحدثنا مع جونيور (أجايي) عن ميل شيكابالا للاتجاه بهذا الشكل من اليمين إلى الداخل ثم التسديد".

وأكمل "بين الشوطين طالب موسيماني الفريق بالهدوء والتنظيم الدفاعي، وسيد عبد الحفيظ كان من أكثر الشخصيات المؤثرة في هذه البطولة تحديدا وكان له دور هام مع اللاعبين قبل الشوط الثاني".

وواصل "كرة حسين الشحات التي ضربت القائم أرعبتنا جميعا، ثم أتت كرة أحمد سيد زيزو لصالح الزمالك والتي ضربت العارضة فقلنا إن الكفة تساوت، حتى أتت فرحة هدف محمد مجدي أفشة".

وتابع "كان معنا خالد محمود طبيب الفريق الذي قال لي إنه كان واثقا من كرم الله في الفوز لأنها كانت مباراته الأخيرة قبل الذهاب إلى أهلي جدة".

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2020 على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وسجل عمرو السولية هدف الأهلي الأول، ثم تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك، قبل أن يسجل محمد مجدي أفشة هدف حسم المباراة.

البطولة كانت التاسعة للأهلي، وهذا النهائي كان الأول في 5 نهائيات متتالية خاضها الأهلي في دوري الأبطال.

وفاز الأهلي بنهائي 2021 على حساب كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، وخسر 2022 أمام الوداد المغربي، ثم فاز على الوداد في 2023 وأخيرا على الترجي التونسي في 2024.