يانكون: جهزت حقائبي حين رحل فايلر وهذا من أوقفني.. وهكذا عشنا كابوسا قبل نهائي القرن

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 02:26

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج - ميشيل يانكون

عاد السويسري ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي بذكرياته إلى بدايته مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

وقال يانكون في تصريحاته لقناة الأهلي: "أتيت لأول مرة مع المدرب رينيه فايلر وأول مباراة كانت أمام الزمالك في كأس السوبر، فزنا ثم انطلقنا في الدوري وفزنا بـ 18 مباراة متتالية، ثم أتت فترة جائحة كورونا التي كانت صعبة على الجميع".

وأضاف "ظروف دوري أبطال إفريقيا كانت صعبة والمواجهة أمام الزمالك كانت تحمل الكثير من الضغط والترقب، ويمكنك رؤية ذلك في فرحة الجماهير بعد الفوز الذي حققناه وأعتقد أننا نستحقه".

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وعن استمراره بعد رحيل رينيه فايلر قال: "عندما وجدته راحلا جهزت حقيبتي للمغادرة، ولكن اتصل بي سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة آنذاك) وطلب مني الاستمرار".

وواصل "لم يبقَ من جهاز فايلر مع بيتسو موسيماني سوى أنا وسامي قمصان. وواجهنا مباريات صعبة وهامة وقام موسيماني بعمله بشكل رائع. كل مدرب له طريقته في العمل والتفاهم مع النادي واللاعبين".

وعن لقائه الأول مع موسيماني قال: "لقد لعب في بلجيكا من قبل وكان سعيدا أني سأعمل معه ويرى أن الأمور تسير بشكل رائع مع حراس المرمى ولا توجد حاجة للتغيير. هذا ذكاء موسيماني لأنه رفض التغيير من أجل التغيير".

أما عن فترة جائحة كورونا قبل نهائي القرن قال: "الموقف كان صعبا على الجميع. لمدة 3 أشهر كنا في المجهول بتوقف كرة القدم وعدم وجود فرصة للعمل مع حراس المرمى".

وتابع "تحدثت مع الحراس وطلبت منهم عدم العودة بزيادة في الوزن، إذ كنا سنخوض المراحل الختامية للبطولات حين يأتي وقت العودة، والوزن الزائد يسبب الكثير من الإصابات. كنا محظوظين بعدم إصابة أي من الحراس بالفيروس، وكنا في هذه الدوامة مع كل اللاعبين".

وعن إعداد الحراس قال: "أقول دائما إني لا أريد شراء حراس مرمى جدد. عندما أصيب محمد الشناوي كان لدينا البديل دائما. لدي شباب أقوياء، والتعاقد مع حارس لا يعني أن الشباب لدي مثل مصطفى شوبير وحمزة علاء لن يجدوا الفرصة. السن لا أهمية له في المسألة، بل الحالة الحالية للحارس".

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2020 على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وسجل عمرو السولية هدف الأهلي الأول، ثم تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك، قبل أن يسجل محمد مجدي أفشة هدف حسم المباراة.

البطولة كانت التاسعة للأهلي، وهذا النهائي كان الأول في 5 نهائيات متتالية خاضها الأهلي في دوري الأبطال.

وفاز الأهلي بنهائي 2021 على حساب كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، وخسر 2022 أمام الوداد المغربي، ثم فاز على الوداد في 2023 وأخيرا على الترجي التونسي في 2024.

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