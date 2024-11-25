مدرب مودرن سبورت: كنا أقرب من زد.. وهذا دور جنش مع الفريق

أبدى حسن موسى المدرب العام لفريق مودرن سبورت اعتقاده أن فريقه كان أقرب للفوز على زد في مباراة الجولة الثالثة من الدوري المصري التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي.

وقال موسى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "فريق زد محترم والمباريات كلها صعبة. لقد خسرنا في آخر مباراتين أمام زد ولكن في هذه المباراة كنا قريبين من الفوز".

وأضاف "فرصنا أكثر في هذه المباراة وفي الشوط الثاني كنا أفضل كثيرا".

وتابع "حصدنا 3 نقاط فقط من أول 3 مباريات وهذا ليس جيدا. لدينا بعض المشاكل الهجومية التي سيتم حلها مع انسجام اللاعبين".

وأوضح "على المستوى الدفاعي نحن أفضل ولم يسكن شباكنا سوى هدف وحيد".

وواصل "المنافسة في الدوري متقاربة للغاية والنقطة تغير 4 مراكز تقريبا وهذا يزيد صعوبة الموسم".

وأكمل "زد أهدر ركلة جزاء ولكننا أهدرنا ركلة جزاء في نهاية مباراة إنبي أيضا، هذه هي كرة القدم".

وعن تصدي الحارس محمود عبد الرحيم جنش لركلة جزاء زد قال: "كان الإنقاذ هاما، وهو يعرف الفريق جيدا. تحركاته وخبراته وحديثه مع المدافعين من الأمور التي أراحتنا كثيرا".

واختتم "كنا نطمع في النقاط الثلاث وكنا أقرب ولكن الآن يجب أن ننظر للقادم. لو فزنا على سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة سنتقدم".

وفرض زد تعادلا سلبيا على مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد السلام.

ويعد ذلك التعادل السلبي السابع هذا الموسم بعد مرور 3 جولات.

وتعادل مودرن سبورت للمباراة الثالثة على التوالي من بينها 2 بنتيجة سلبية.

فيما ظل زد أيضا دون فوز بتعادلين وخسارة.

التعادل رفع رصيد مودرن سبورت لـ 3 نقاط في المركز الـ 12، فيما ظل زد برصيد نقطتين في المركز الـ 15.

وصف المباراة

في الدقيقة 18 تألق جنش في التصدي لتسديدة مصطفى العش، وبعد دقيقة أبعد فرصة أخرى لركنية.

وفي الدقيقة 34 تسلم زيكو عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 54 تحصل عبد الرحمن البانوبي على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من عبد الرحمن "شيكا".

وواصل جنش تألقه وتصدى لركلة جزاء سددها علي جمال في الدقيقة 45+3.

وأصبح جنش ثالث حارس يتصدى لركلة جزاء هذا الموسم في الدوري المصري بعد علي لطفي وعبد الرحمن سمير

كما تصدى لـ ركلة جزاء في 5 مواسم مختلفة من الدوري المصري.

فيما أصبح علي جمال رابع لاعب يهدر ركلة جزاء هذا الموسم في الدوري المصري بعد إمام عاشور وبلال السيد وجوزيف نجويم.

يااا ولد يا جنش🔥🔥.. علي جمال لاعب زد يهدر ضربة جزاء بعد تصدي رائع من حارس مرمى مودرن سبورت محمود جنش👇#ONTime_Sportspic.twitter.com/Yo3sTYfW9S — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 24, 2024

وفي الشوط الثاني راوغ شيكا على حدود منطقة الجزاء لكن أطلق تسديدة سهلة في يد علي لطفي.

ورغم تغييرات الفريقين لكن التعادل ظل سائدا.

وكاد البديل أرنولد إيبا أن يسجل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته ارتدت من عارضة علي لطفي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.