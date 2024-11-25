أبو جودة: الانسجام غاب عن حرس الحدود في البداية.. وهذه كانت تعليمات المدرب

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 02:04

كتب : FilGoal

محمود أبو جودة

أبدى محمود أبو جودة لاعب حرس الحدود رضاه عن التعادل أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو جودة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم تكن بدايتنا للدوري جيدة. الفريق تجمع بلاعبين من فرق مختلفة وبالتالي غاب الانسجام".

وأضاف "نجحنا في العمل خلال التوقف الدولي الأخير وفهمنا تعليمات الجهاز الفني وتمكننا من الإغلاق أمام خطورة سيراميكا كليوباترا".

أخبار متعلقة:
النقطة الأولى لصاحب الأرض.. حرس الحدود يتعادل مع سيراميكا سلبيا بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يفوز على حرس الحدود ويتصدر الدوري مؤقتا خبر في الجول - حرس الحدود يستعير حازم العسكري من زد

وتابع "المدرب قال لنا إن سيراميكا سيهاجم بكل شراسة وسنتمكن من استغلال الهجمات المرتدة في المساحات، وكان يمكننا حسم المباراة لصالحنا بهذه الطريقة".

وتعادل سيراميكا كليوباترا سلبيا خارج أرضه على استاد المكس مع حرس الحدود في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل السلبي الثامن في الدوري المصري هذا الموسم من أًصل 27 مباراة.

اللقاء شهد 11 تسديدة لسيراميكا مقابل 4 لحرس الحدود دون أي أهداف.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 4 نقاط في المركز الـ 11، فيما حصد حرس الحدود نقطته الأولى لكن في ذيل الترتيب.

وصف المباراة

في الدقيقة 2 منع القائم الأيمن تسديدة فاخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء.

وأبعد الدفاع من أمام المرمى رأسية محمود زلاكة في الدقيقة 11.

تواصل ضغط سيراميكا لكن دون أي خطورة.

وتصدى محمد بسام في الدقيقة 39 لتسديدة محمود أبو جودة في منتصف المرمى، وانتهى الشوط الأول سلبيا.

وأهدر حسين السيد فرصة التقدم لسيراميكا بتسديدة أعلى العارضة بعد انفراده من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 67 جاءت رأسية فاخري لاكاي سهلة في يد الزنفلي.

وتألق محمد بسام في التصدي لتصويبة صاروخية محمود ممدوح وحولها لركنية في الدقيقة 79.

ورد الزنفلي بالتألق بالتصدي لرأسية في الدقيقة 90+4 من إسلام عيسى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

محمود أبو جودة الدوري المصري حرس الحدود
نرشح لكم
قمصان: نهائي القرن أفضل ذكرى في حياتي.. وموسيماني حذر مسبقا من هدف شيكابالا يانكون: جهزت حقائبي حين رحل فايلر وهذا من أوقفني.. وهكذا عشنا كابوسا قبل نهائي القرن مدرب مودرن سبورت: كنا أقرب من زد.. وهذا دور جنش مع الفريق رئيس الإسماعيلي: نادينا المفضل لدى بقية الجماهير.. وبيع اللاعبين ليس خطأ في حد ذاته ولكن مدرب زد: مباراة مودرن سبورت كانت من جانب واحد ولكن مدير المسابقات: توضيح بشأن جائزة رجل المباراة.. وهذا ما حدث مع مراقب الأهلي والاتحاد رئيس أحد: رموز زملكاوية يهاجمون ميشالاك على حساب ناديهم عكس ما يحدث في الأهلي الملواني: أهدي هدف الفوز على بتروجت لجماهير الإسماعيلي وإيهاب جلال
أخر الأخبار
سبورت: التراخي وغياب يامال.. فليك يحدد أسباب تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
ماركا: "نظارات تنقلك إلى الملعب".. مفاوضات بين ريال مدريد وأبل ساعة | الدوري الإسباني
التشيرينجيتو: ريال مدريد يخطط لضم زوبيميندي ساعة | الدوري الإسباني
رومانو يكشف موقف ريال مدريد من التعاقد مع رودري ساعة | ميركاتو
رقم قياسي لن يتمكن برشلونة من حمايته.. ريال مدريد على موعد مع التاريخ ساعة | الدوري الإسباني
قمصان: نهائي القرن أفضل ذكرى في حياتي.. وموسيماني حذر مسبقا من هدف شيكابالا ساعة | الدوري المصري
يانكون: جهزت حقائبي حين رحل فايلر وهذا من أوقفني.. وهكذا عشنا كابوسا قبل نهائي القرن 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب مودرن سبورت: كنا أقرب من زد.. وهذا دور جنش مع الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته