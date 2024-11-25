أبو جودة: الانسجام غاب عن حرس الحدود في البداية.. وهذه كانت تعليمات المدرب

أبدى محمود أبو جودة لاعب حرس الحدود رضاه عن التعادل أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو جودة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم تكن بدايتنا للدوري جيدة. الفريق تجمع بلاعبين من فرق مختلفة وبالتالي غاب الانسجام".

وأضاف "نجحنا في العمل خلال التوقف الدولي الأخير وفهمنا تعليمات الجهاز الفني وتمكننا من الإغلاق أمام خطورة سيراميكا كليوباترا".

وتابع "المدرب قال لنا إن سيراميكا سيهاجم بكل شراسة وسنتمكن من استغلال الهجمات المرتدة في المساحات، وكان يمكننا حسم المباراة لصالحنا بهذه الطريقة".

وتعادل سيراميكا كليوباترا سلبيا خارج أرضه على استاد المكس مع حرس الحدود في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل السلبي الثامن في الدوري المصري هذا الموسم من أًصل 27 مباراة.

اللقاء شهد 11 تسديدة لسيراميكا مقابل 4 لحرس الحدود دون أي أهداف.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 4 نقاط في المركز الـ 11، فيما حصد حرس الحدود نقطته الأولى لكن في ذيل الترتيب.

وصف المباراة

في الدقيقة 2 منع القائم الأيمن تسديدة فاخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء.

وأبعد الدفاع من أمام المرمى رأسية محمود زلاكة في الدقيقة 11.

تواصل ضغط سيراميكا لكن دون أي خطورة.

وتصدى محمد بسام في الدقيقة 39 لتسديدة محمود أبو جودة في منتصف المرمى، وانتهى الشوط الأول سلبيا.

وأهدر حسين السيد فرصة التقدم لسيراميكا بتسديدة أعلى العارضة بعد انفراده من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 67 جاءت رأسية فاخري لاكاي سهلة في يد الزنفلي.

وتألق محمد بسام في التصدي لتصويبة صاروخية محمود ممدوح وحولها لركنية في الدقيقة 79.

ورد الزنفلي بالتألق بالتصدي لرأسية في الدقيقة 90+4 من إسلام عيسى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.