مدير المسابقات: توضيح بشأن جائزة رجل المباراة.. وهذا ما حدث مع مراقب الأهلي والاتحاد

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 01:58

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أبدى طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية اعتقاده أن التأجيلات في الموسم الماضي من الدوري كانت لأسباب خارجة عن الإرادة.

وقال عزت في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هناك أمور خارجة عن إرادة إدارة المسابقات السابقة. لائحة الأيام الأربعة فيما يخص التأجيلات كان من المفترض أن تساعد، ولكن بالنظر لما حدث تحولت إلى ضرر، والنتيجة من الناحية التسويقية والتنظيمية لم يكن جيدا".

وأضاف "المتوسط العالمي للموسم بين 9 و10 أشهر، ولكننا بدأنا في سبتمبر الماضي وأنهينا في أغسطس، وهذا كان أكثر من اللازم ولكن لا يمكنني الحكم على ما حدث قبل أن أتواجد في المسؤولية".

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وأوضح "بدأنا العمل على الأدوات وأولها كانت لائحة المسابقات. فصلنا مسابقة الكأس عن الدوري تماما وهذا ساعدنا في تنظيم جدول المباريات، والعقوبات صارت مفصلة وواضحة عكس "السلوك غير الرياضي" في الماضي".

وتابع "كل ما تنص عليه اللائحة يمكننا إصدار العقوبة بشأنه مباشرة، بينما تختص لجنة الانضباط بما هو خارج اللائحة وما لا يخص الملعب".

وعن جائزة رجل المباراة قال: "هذه النقطة أثارت بعض الجدل، ولتوضيحها فإن المحللين في الاستوديو يرشحون الأسماء للجنة الفنية التي تختار الفائز، ثم تخاطبنا اللجنة لنعلن عن اسمه.".

وعن مراقبي المباريات قال: "أجرينا اختبارات وورشتي عمل للمراقبين وغيرنا آلية عملهم بالكامل، بقائمة واضحة لأدوارهم وضرورة الحضور لملعب المباراة قبل بدايتها بـ 3 ساعات".

وعن استبعاد عادل محفوظ مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري قال: "الأمر ليس إدانة بل كان يجب أن نتحقق من جميع الأطراف. تحدثت مع محفوظ بعد أن تلقينا الشكوى واعتذر عما حدث".

وأوضح "تصرفه لم يكن لائقا، وكان يجب أن أسأله قبل أن أصدق شكوى الصحفيين. سألته أيضا من أين أتى بمنع الصحفيين من الكلام عن الحكام، فقال إن هذه كانت التعليمات السابقة".

وكشف طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية عن كيفية اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري المصري في حوار سابق.

وقال طه عزت عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اختيار اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة في الدوري سيتم من قبل مجموعة المحللين في الاستوديو الخاص بكل مباراة عبر القناة الناقلة للدوري".

وأضاف "ومعهم معلق اللقاء وسيتم إبلاغ المسؤولين في الملعب قبل نهاية كل مواجهة باسم الفائز".

وأكمل "تم تغيير لائحة الدوري ولائحة كأس الرابطة وتم ربطهما بلائحة العقوبات الخاصة بلجنة المسابقات".

وأتم تصريحاته "تم إلغاء مصطلح "سوء السلوك" من لائحة العقوبات وكل فعل خارج سيكون له عقوبة مختلفة عن الآخر".

وتولى طه عزت مهمة إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية مع بداية الموسم الجاري من الدوري المصري.

طه عزت رابطة الأندية مدير المسابقات
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