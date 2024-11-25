نجم منتخب المغرب للشباب: فزنا على مصر واعذرونا.. وعوملنا بأفضل صورة

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 01:45

كتب : FilGoal

معاذ الضحاك

أبدى معاذ الضحاك لاعب منتخب المغرب للشباب سعادته بحسم التأهل إلى كأس أمم إفريقيا والفوز ببطولة شمال إفريقيا.

وقال الضحاك في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هدفنا كان التأهل وهذا عمل عام كامل ظهر في الملعب".

وأضاف "تصدرنا المجموعة بـ 10 نقاط وفزنا بكل المباريات عدا مباراة الجزائر، وكان هدفنا إسعاد الشعب المغربي".

وعن فوزه بجائزة رجل المباراة مرتين في البطولة قال: "هذه جائزة فردية ولكن لو كان بيدي لأعطيتها لكل اللاعبين فقد كانوا رجالا طوال البطولة".

وتابع "هدفنا القادم هو مواصلة العمل والفوز بكأس أمم إفريقيا إن شاء الله".

واختتم "عوملنا بأفضل شكل ممكن هنا في مصر، وأتينا لضمان التأهل وفزنا على مصر، سامحونا على ذلك ولكن أتينا للفوز".

وسحق منتخب المغرب نظيره الليبي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

افتتح معاذ الضحاك أهداف المغرب من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 45+3 سجل نوفل الحناش ثاني الأهداف.

واستمرت الأهداف المغربية عن طريق أيمن أركيك في الدقيقة 53.

وأخيرا اختتم سعد الحداد الرباعية المغربية في الدقيقة 71.

وبذلك يحسم منتخب المغرب تتويجه ببطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما، رافعا رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات.

أما منتخب ليبيا فلا يزال في المركز الخامس والأخير بلا نقاط.

ولم تشارك مصر في هذه الجولة، حيث لعبت 3 مباريات وتخوض المباراة الأخيرة في الجولة الختامية.

ويتأهل أول وثاني بطولة شمال إفريقيا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتتنافس منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات البطولة حتى الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري.

بذلك حسم تأهل المغرب، وصار طريق تأهل منتخب مصر واضحا: لا بديل عن الفوز على تونس. بينما يكفي نسور قرطاج التعادل أمام الفراعنة للتأهل رفقة المغرب.

أما مباراة الجزائر وليبيا الأخيرة فلن تكون سوى مباراة ترتيبية، يبقى الوضع فيها على ما هو عليه، ويرتقي منها منتخب الجزائر إلى المركز الثالث إن فاز وخسرت مصر في الجولة الأخيرة.

وفي حالة خسارة أو تعادل مصر أمام تونس، تظل هناك حالة واحدة فقط لمشاركة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا وهي استضافة نسخة أمم إفريقيا تحت 20 عاما في العام المقبل.

ترتيب البطولة:

1- المغرب 10 نقاط (4 مباريات)

2- تونس 6 نقاط (3 مباريات)

3- مصر 4 نقاط (3 مباريات)

4- الجزائر نقطتان (3 مباريات)

5- ليبيا بدون نقاط (3 مباريات)

الجولة الأخيرة:

الثلاثاء 26 نوفمبر

الجزائر × ليبيا - 6 مساء

مصر × تونس - 6 مساء

منتخب المغرب للشباب معاذ الضحاك
نرشح لكم
بسبب الأحزاب الثلاثة.. العربي القطري يصدر بيانا ضد خليل البلوشي كاف يعاقب مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور الصدارة في قبضة النمور.. اتحاد جدة ينتصر على الفتح ويزيح الهلال من قمة الدوري السعودي مدرب الهلال: كنا نعلم أنه سيأتي يوم لن نكون في يومنا ونخسر.. ولا أعرف ماذا حدث شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة الجزيرة يعلن إصابة محمد النني الرجاء يطلب إيقاف حكم ديربي الوداد وتجريده من الشارة الدولية التعادل يحسم دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء
أخر الأخبار
سبورت: التراخي وغياب يامال.. فليك يحدد أسباب تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو 4 ساعة | الدوري الإسباني
ماركا: "نظارات تنقلك إلى الملعب".. مفاوضات بين ريال مدريد وأبل 4 ساعة | الدوري الإسباني
التشيرينجيتو: ريال مدريد يخطط لضم زوبيميندي 4 ساعة | الدوري الإسباني
رومانو يكشف موقف ريال مدريد من التعاقد مع رودري 4 ساعة | ميركاتو
رقم قياسي لن يتمكن برشلونة من حمايته.. ريال مدريد على موعد مع التاريخ 4 ساعة | الدوري الإسباني
قمصان: نهائي القرن أفضل ذكرى في حياتي.. وموسيماني حذر مسبقا من هدف شيكابالا 4 ساعة | الدوري المصري
يانكون: جهزت حقائبي حين رحل فايلر وهذا من أوقفني.. وهكذا عشنا كابوسا قبل نهائي القرن 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب مودرن سبورت: كنا أقرب من زد.. وهذا دور جنش مع الفريق 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته