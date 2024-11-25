نجم منتخب المغرب للشباب: فزنا على مصر واعذرونا.. وعوملنا بأفضل صورة

أبدى معاذ الضحاك لاعب منتخب المغرب للشباب سعادته بحسم التأهل إلى كأس أمم إفريقيا والفوز ببطولة شمال إفريقيا.

وقال الضحاك في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هدفنا كان التأهل وهذا عمل عام كامل ظهر في الملعب".

وأضاف "تصدرنا المجموعة بـ 10 نقاط وفزنا بكل المباريات عدا مباراة الجزائر، وكان هدفنا إسعاد الشعب المغربي".

وعن فوزه بجائزة رجل المباراة مرتين في البطولة قال: "هذه جائزة فردية ولكن لو كان بيدي لأعطيتها لكل اللاعبين فقد كانوا رجالا طوال البطولة".

وتابع "هدفنا القادم هو مواصلة العمل والفوز بكأس أمم إفريقيا إن شاء الله".

واختتم "عوملنا بأفضل شكل ممكن هنا في مصر، وأتينا لضمان التأهل وفزنا على مصر، سامحونا على ذلك ولكن أتينا للفوز".

وسحق منتخب المغرب نظيره الليبي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

افتتح معاذ الضحاك أهداف المغرب من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 45+3 سجل نوفل الحناش ثاني الأهداف.

واستمرت الأهداف المغربية عن طريق أيمن أركيك في الدقيقة 53.

وأخيرا اختتم سعد الحداد الرباعية المغربية في الدقيقة 71.

وبذلك يحسم منتخب المغرب تتويجه ببطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما، رافعا رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات.

أما منتخب ليبيا فلا يزال في المركز الخامس والأخير بلا نقاط.

ولم تشارك مصر في هذه الجولة، حيث لعبت 3 مباريات وتخوض المباراة الأخيرة في الجولة الختامية.

ويتأهل أول وثاني بطولة شمال إفريقيا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتتنافس منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات البطولة حتى الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري.

بذلك حسم تأهل المغرب، وصار طريق تأهل منتخب مصر واضحا: لا بديل عن الفوز على تونس. بينما يكفي نسور قرطاج التعادل أمام الفراعنة للتأهل رفقة المغرب.

أما مباراة الجزائر وليبيا الأخيرة فلن تكون سوى مباراة ترتيبية، يبقى الوضع فيها على ما هو عليه، ويرتقي منها منتخب الجزائر إلى المركز الثالث إن فاز وخسرت مصر في الجولة الأخيرة.

وفي حالة خسارة أو تعادل مصر أمام تونس، تظل هناك حالة واحدة فقط لمشاركة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا وهي استضافة نسخة أمم إفريقيا تحت 20 عاما في العام المقبل.

ترتيب البطولة:

1- المغرب 10 نقاط (4 مباريات)

2- تونس 6 نقاط (3 مباريات)

3- مصر 4 نقاط (3 مباريات)

4- الجزائر نقطتان (3 مباريات)

5- ليبيا بدون نقاط (3 مباريات)

الجولة الأخيرة:

الثلاثاء 26 نوفمبر

الجزائر × ليبيا - 6 مساء

مصر × تونس - 6 مساء