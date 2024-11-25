بسبب الأحزاب الثلاثة.. العربي القطري يصدر بيانا ضد خليل البلوشي

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 01:25

كتب : FilGoal

خليل البلوشي

أصدر نادي العربي القطري بيانا يرفض من خلاله تصريحات المعلق العماني خليل البلوشي عن وجود ثلاثة أحزاب داخل النادي تتسبب في تدهور مستواه.

وجاء بيان العربي كالتالي:

خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نادي الدحيل التي جرت يوم أمس، ورد على لسان معلق قناة الكأس الفضائية، السيد خليل البلوشي، تصريح يدّعي وجود ثلاثة أحزاب تتنازع في النادي مما تسبب في تدهور المستوى الفني وخسارة المباريات.

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بداية، تأسف إدارة النادي لجماهيرها عن الأداء المتواضع في المباريات الأخيرة الناتج عن تحديات عدة أبرزها الإصابات التي طالت أهم عناصر الفريق. ومع ذلك، نؤكد أننا نعمل بجهد كبير لمعالجة هذه الأوضاع وعودة الفريق إلى مستواه المعهود.

بشأن ما ورد على لسان المعلق، تنفي الإدارة تمامًا صحة هذه المزاعم، التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية ونؤكد أنه لا وجود لأي "أحزاب" داخل النادي، فالجميع يعمل بتكاتف وحرص على مصلحة النادي وأن الجمعية العمومية الأخيرة شهدت أجواء من الشورى والتوافق مما يؤكد وحدة الصف وروح الإخاء داخل الكيان.

إن تصريحات المعلق أثارت استياء إدارة النادي وجماهيره، كما تسببت في قلق بين محبي النادي ورموزه السابقين الذين طالبوا بتوضيح الموقف. ورغم تفهّمنا لنية المعلق في التعبير عن محبته للنادي، إلا أن مثل هذه التصريحات تسهم في تأجيج الفتنة ولا تخدم الاستقرار الذي نعمل جاهدين لتحقيقه.

بفضل تكاتف جميع أفراد النادي من الإدارة والجماهير تم تحقيق العديد من الإنجازات البارزة حيث حصلنا على أكثر من 35 بطولة في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى درع التفوق. لم يكن هذا النجاح ممكنا لولا دعم وتعاون الجميع في النادي العربي فهل يمكن تحقيق هذه الإنجازات بوجود ما وصفة المعلق من فرقة وأحزاب.

وعليه، تؤكد إدارة النادي رفضها القاطع لهذه الادعاءات التي تفتقر لأي سند موضوعي وتمش بصورة النادي وتاريخه، نؤكد لجماهيرنا أننا لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لحماية وحدة النادي وسمعته.

معا، سنواصل العمل لتحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره الوفية.

وتغلب الدحيل على العربي بخمسة أهداف دون رد في الجولة العاشرة من الدوري القطري.

سجل الخماسية همام الأمين "هدفين" ولوكاس فيريسيمو وبنجايمين بوريجو ولويس ألبرتو.

ويحتل العربي المركز العاشر من أصل 12 فريقا برصيد 10 نقاط.

بينما يتصدر الدحيل الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق 4 نقاط عن السد.

خليل البلوشي العربي القطري
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