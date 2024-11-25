سوبوسلاي: آمل أن أتمكن من اللعب مع صلاح لأطول فترة ممكنة

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - محمد صلاح - ليفربول

يأمل دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول أن يلعب مع زميله محمد صلاح لأطول فترة ممكنة.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت ماري.

وقال اللاعب المجرب عبر شبكة سكاي سبورتس: "الجميع يعرف محمد صلاح، عليه فقط أن يستمر على هذا المنوال، آمل أن أتمكن من اللعب معه لأطول فترة ممكنة".

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وأتم "نحن نحتاج إلى الاستمرارية وعدم التفكير في مانشستر سيتي وأرسنال وأين تتواجد الفرق الأخرى".

وينتهي عقد الدولي المصري مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

واستمر ليفربول في توسيع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 31 في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 4 في المركز الأخير.

محمد صلاح 300

وخلال المباراة سجل محمد صلاح هدفين ليصل إلى هدفه رقم 300 مع كل الأندية.

كما سجل صلاح الهدف رقم 100 له مع ليفربول خارج ملعبه في مختلف البطولات.

وهي المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يسجل فيها صلاح.

ليفربول محمد صلاح دومينيك سوبوسلاي الدوري الإنجليزي
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