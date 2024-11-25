رئيس أحد: رموز زملكاوية يهاجمون ميشالاك على حساب ناديهم عكس ما يحدث في الأهلي

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 00:01

كتب : FilGoal

كونراد ميشالاك - المصري - الزمالك

كشف محمد الجهني رئيس نادي أحد عن رموز من نادي الزمالك يهاجمون كونراد ميشالاك لاعب الفريق على حساب ناديهم ونصرة لوجهة نظرهم عكس ما يحدث في الأهلي.

وقال الجهني عبر إم بي سي مصر 2: "كل مدرب له طريقة لعب معينة، لكن التعاقد مع لاعب ما مبني على رؤية المدير الفني، هل اللاعب سيفيدني في طريقة لعب الاستحواذ أو المرتدة السريعة".

وتابع "عندما كان ميشالاك لدينا لعب المدرب على التحولات السريعة وكان اللاعب جيد للغاية، أي لاعب يحتاج للثقة".

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وأضاف "التعاقد مع ميشالاك إعارة لمدة عام، ولا يوجد بند أحقية الشراء للزمالك".

وأكد "ميشالاك أخبرني أنه لم يرفض تسديد ركلة ترجيح كما أشيع في الإعلام".

وواصل "لا يوجد لاعب في العالم يتدرب مرة واحدة ثم يشارك كأساسي في حين تأخر الفريق في النتيجة، هذه ليست كرة قدم".

وشدد "كل يوم أتلقى 6-7 اتصالات من الإعلام المصري من أجل الحديث عن ميشالاك، وللأسف هؤلاء زملكاوية، الأغلبية يهاجمون ميشالاك وهذا عكس مصلحة الزمالك وهؤلاء يريدون الانتصار لوجهة نظرهم على حساب ناديهم إلا القليل منهم".

وأكمل "عكس الجانب الآخر مثل الأهلي لا يحدث ذلك من لاعبيهم السابقين في انتقاد أي فرد من الفريق الحالي".

وأنهى حديثه قائلا: "ميشالاك الآن يريد لعب مباراتين متتاليتين فقط بشكل أساسي".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق مجلس إدارة الزمالك قد عقد جلسة مع جوزيه جوميز من أجل حسم صفقة الجناح الأيسر.

وكان الجامبي مودو بارو هو اللاعب المُفضل من جوميز بينما تم إقناعه بضم ميشالاك بدلا منه.

وجاء ترجيح ميشالاك عن مودو بورو بسبب ابتعاد الجناح الجامبي عن المشاركة في المباريات منذ فترة.

وكانت آخر مباراة خاضها بورو مع ناديه في نهاية يناير الماضي عندما كان معارا إلى صفوف سيفاس سبور التركي.

ويبلغ ميشالاك من العمر 26 عاما وانضم لصفوف أحد في الموسم الماضي قادما من كونيا سبور التركي.

ومع أحد لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وحصل ميشالاك على بطولة السوبر الإفريقي مع الزمالك على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح.

الدوري المصري الزمالك كونراد ميشالاك أحد محمد الجهني
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