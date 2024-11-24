البدلاء صنعوا الفارق.. لاتسيو ينتصر على بولونيا بثلاثية ويزاحم خماسي القمة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

ماتيا زاكاني - لاتسيو

حقق لاتسيو انتصار كبيرا بثلاثية دون رد على بولونيا في الجولة 13 من الدوري الإيطالي، ومشددا الخناق على قمة المسابقة.

وكما الجولة الماضية، أصبح الفارق بين نابولي المتصدر وكل من أتالانتا وإنتر وفيورنتينا ولاتسيو نقطة وحيدة.

فيتصدر نابولي الترتيب برصيد 29 نقطة فيما يأتي الرباعي في المراكز من الثاني للخامس برصيد 28 نقطة.

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وللمرة الثانية يحقق لاتسيو 9 انتصارات في أول 13 جولة من الدوري الإيطالي بعد موسم 2017-18.

وصف المباراة

وفي ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما استفاد لاتسيو من طرد توماسو بوبيجا لاعب وسط بولونيا بعد حصوله على إنذارين في الدقيقة 35.

سجل بولاي ديا هدفا في الدقيقة 66 بعد 6 دقائق من مشاركته كبديل ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 68 سجل صامويل جيجوت هدف التقدم للنسور، ثم تبعه ماتيا زاكاني بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

وسجل البديل فيسايو ديلي باشييرو هدف لاتسيو الثالث في الدقيقة 90+2 من صناعة بديل آخر وهو جوستاف إيساكسن.

الفوز أبقى لاتسيو خامسا بفارق الأهداف عن منافسيه وبفارق نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما ظل بولونيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويعد نسور العاصمة الإيطالية أفضل فريق سجل لاعبيه البدلاء أهدافا في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 8 أهداف بالتساوي مع باريس سان جيرمان.

لاتسيو بولونيا الدوري الإيطالي
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