الملواني: أهدي هدف الفوز على بتروجت لجماهير الإسماعيلي وإيهاب جلال

أهدى علي الملواني لاعب الإسماعيلي هدفه في الفوز على بتروجت لـ إيهاب جلال مدرب الفريق السابق الراحل.

وانتصر الإسماعيلي بفضل هدف الملواني القاتل في الدقيقة 90.

وقال الملواني في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلي: "ننتظر جماهيرنا في قادم اللقاءات فهي العنصر الأهم في تحقيق الانتصارات".

وأضاف "هذا الموسم نواجه صعوبات كبيرة، لكننا سنقاتل من أجل وضع الفريق في مكانته المعروفة بين الكبار ".

وأتم "أهدى هذا الانتصار لجماهيرنا العظيمة ولروح الراحل إيهاب جلال ".

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وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا بنتيجة 1-0 على بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

ويعد ذلك هو أول أهداف الدراويش هذا الموسم في الدوري بعد التعادل سلبيا مع غزل المحلة والخسارة من سيراميكا كليوباترا 1-0.

ولأول مرة يحقق الإسماعيلي الفوز على ملعبه في الدوري منذ 199 يوما عندما فاز على الداخلية آنذاك.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للمركز التاسع بـ 4 نقاط، فيما ظل بتروجت دون فوز برصيد نقطتين.