كرة سلة - أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة الاتحاد الجديد

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد برئاسة عمرو مصيلحي وبحضور جميع أعضاء المجلس محمد فتحي، طارق سعيد، محمد نبيل، محمد إيهاب، أحمد الشرقاوى، مصطفي ابراهيم، نيرة محمد أنو ، أيمن على.

وقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للمجلس الجديد في دورته الحالية مشيدا بالعملية الانتخابية والمنافسة القوية والنزيهة والتي تحلت بها الانتخابات التي تجري حاليا في جميع الاتحادات، موجهاً بالوقت نفسه الشكر إلى مجلس الإدارة السابق للاتحاد على جهوده خلال الفترات السابقة .

وشدد وزير الرياضة على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

وشدد وزير الرياضة خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية.

ونوه وزير الشباب والرياضة للمشروع القومي للموهبة والبطل لاولمبي والذى تنفذه الوزارة فى 12 لعبة أولمبية منها كرة السلة والتى تمتلك ضمن لاعبي المشروع العديد من العناصر الواعدة التي نستهدف أن يكونوا نواة للمنتخبات المصرية بكرة السلة .

فيما توجه رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومجلس الإدارة بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي استقبالهم اليوم وتقديم التهنئة للمجلس الجديد بالفوز بالانتخابات، وتعهد رئيس اتحاد السلة ببذل المزيد من الجهد وبالتعاون مع جميع أعضاء المجلس للارتقاء بكرة السلة المصرية.

وأضاف مصيلحى، أنه ومجلس الإدارة يعلمون ان المهمة ليست بالسهلة ولكنهم كلهم ثقة في الوصول بالمنتخب المصري إلى الأولمبياد القادم وتحقيق أفضل نتائج لكرة السلة المصرية.