مبابي: لعبت في مركز مختلف ضد ليجانيس.. وفالفيردي لا يحصل على الإشادة الكافية

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 23:15

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد أوساسونا

تحدث كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عن لعبه في مركز مختلف ضد ليجانيس عكس المباريات الماضية خلال الموسم الجاري.

وانتصر ريال مدريد على منافسه ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 1 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "من المفيد للغاية التدرب مع فريق كاستيا خلال التوقف الدولي".

أخبار متعلقة:
ريال مدريد ينتصر على ليجانيس ويقلص الفارق مع برشلونة سلوت: صلاح يمكنه التسجيل من العدم.. ولا نريد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد بيريز: رودري استحق الكرة الذهبية ولكن.. وسأقتل نفسي من أجل أموال ريال مدريد لاعب ليجانيس: أشعر أننا سنفوز على ريال مدريد

وأضاف "لعبت في مركز مختلف ضد ليجانيس، قلت من اليوم الأول لي هنا إنني يمكنني اللعب في العديد من المراكز، ألعب كجاح أيمن وأيسر وفي العمق، أريد أن ألعب جيدا وأسجل الكثير من الأهداف، سأقدم أفضل ما لدي".

وأكمل "علاقتي جيدة جدا بفينيسيوس جونيور وبجميع اللاعبين، نحن على استعداد للعب كثيرا معا والتتويج بالبطولات".

وأنهى حديثه قائلا: "من المهم أن نتحدث عن فيديريكو فالفيردي ووضع الضوء عليه، لأن على الناس الحديث عن فالفيردي وهذا لا يحدث، أستطيع أن أقول إنه لاعب مهم للغاية لنا".

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق ليفوز ويقلص الفارق معه.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 30 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط مع برشلونة.

بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 14 في المركز الـ14.

ريال مدريد كيليان مبابي الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي ليجانيس فالفيردي فينيسيوس جوينيور
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: تقييم بالدي لمعرفة إمكانية مشاركته ضد بريست سوبوسلاي: آمل أن أتمكن من اللعب مع صلاح لأطول فترة ممكنة أموريم: هذه المشكلة ستكرر في العام المقبل.. واللاعبون بالغوا في التفكير البدلاء صنعوا الفارق.. لاتسيو ينتصر على بولونيا بثلاثية ويزاحم خماسي القمة أنشيلوتي: قررت وضع مبابي كجناح وفينيسيوس مهاجم.. ومشكلة يسببها لي فالفيردي ريال مدريد ينتصر على ليجانيس ويقلص الفارق مع برشلونة الشمس تشرق في جنوب إيطاليا.. لوكاكو ينصر نابولي على روما مرحبا بك في إنجلترا.. يونايتد يتعادل في أول مباراة مع أموريم ضد إبسويتش وسام مرسي
أخر الأخبار
مدرب زد: مباراة مودرن سبورت كانت من جانب واحد ولكن دقيقة | الدوري المصري
أبو جودة: الانسجام غاب عن حرس الحدود في البداية.. وهذه كانت تعليمات المدرب 11 دقيقة | الدوري المصري
مدير المسابقات: توضيح بشأن جائزة رجل المباراة.. وهذا ما حدث مع مراقب الأهلي والاتحاد 17 دقيقة | الدوري المصري
نجم منتخب المغرب للشباب: فزنا على مصر واعذرونا.. وعوملنا بأفضل صورة 30 دقيقة | الوطن العربي
بسبب الأحزاب الثلاثة.. العربي القطري يصدر بيانا ضد خليل البلوشي 50 دقيقة | الوطن العربي
موندو ديبورتيفو: تقييم بالدي لمعرفة إمكانية مشاركته ضد بريست ساعة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: آمل أن أتمكن من اللعب مع صلاح لأطول فترة ممكنة ساعة | الكرة الأوروبية
أموريم: هذه المشكلة ستكرر في العام المقبل.. واللاعبون بالغوا في التفكير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته