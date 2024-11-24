مبابي: لعبت في مركز مختلف ضد ليجانيس.. وفالفيردي لا يحصل على الإشادة الكافية

تحدث كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عن لعبه في مركز مختلف ضد ليجانيس عكس المباريات الماضية خلال الموسم الجاري.

وانتصر ريال مدريد على منافسه ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 1 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "من المفيد للغاية التدرب مع فريق كاستيا خلال التوقف الدولي".

وأضاف "لعبت في مركز مختلف ضد ليجانيس، قلت من اليوم الأول لي هنا إنني يمكنني اللعب في العديد من المراكز، ألعب كجاح أيمن وأيسر وفي العمق، أريد أن ألعب جيدا وأسجل الكثير من الأهداف، سأقدم أفضل ما لدي".

وأكمل "علاقتي جيدة جدا بفينيسيوس جونيور وبجميع اللاعبين، نحن على استعداد للعب كثيرا معا والتتويج بالبطولات".

وأنهى حديثه قائلا: "من المهم أن نتحدث عن فيديريكو فالفيردي ووضع الضوء عليه، لأن على الناس الحديث عن فالفيردي وهذا لا يحدث، أستطيع أن أقول إنه لاعب مهم للغاية لنا".

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق ليفوز ويقلص الفارق معه.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 30 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط مع برشلونة.

بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 14 في المركز الـ14.

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