محمد يوسف: الأداء يتحسن بعد خسارتين.. ولهذا السبب لعبت بـ 5 مدافعين ضد سيراميكا

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - محمد يوسف

أبدى محمد يوسف المدير الفني لـ حرس الحدود رضاه عن حصد نقطة أولى هذا الموسم بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وتعادل حرس الحدود سلبيا مع سيراميكا كليوباترا في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال يوسف عبر أون تايم سبورتس: "نقطة مهمة جدا بعد خسارتين والأداء يتحسن، ومثلما قلت سابقا ضممنا مجموعة كبيرة من 11 ناديا ويحتاجوا للتأقلم".

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وأضاف "لعبت بـ 5 مدافعين لأن سيراميكا يمتلك رباعي هجومي وكذلك بدلاء أقوياء ولديهم حلول فردية ويستطيعون اللعب في مساحات صغيرة واعتمدنا على غلق عمق الملعب وهو ما نجحنا فيه".

وأكمل "عملنا هجوميا على المرتدات والتجولات ولم نوفق في الفرصتين".

وأتم "استخدمت الأوراق والحلول الموجودة، محمد ممدوح شارك كبديل وأهدر انفرادا، حققنا نقطة يمكننا بناء الثقة عليها بعد خسارتين".

ويعد ذلك التعادل السلبي الثامن في الدوري المصري هذا الموسم من أًصل 27 مباراة.

اللقاء شهد 11 تسديدة لسيراميكا مقابل 4 لحرس الحدود دون أي أهداف.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 4 نقاط في المركز الـ 11، فيما حصد حرس الحدود نقطته الأولى لكن في ذيل الترتيب.

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