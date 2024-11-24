بدر حامد: حسبنا الله في جميع حكام مصر.. الكل ضد الزمالك ويعملون لمصلحة الأهلي

شن بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك هجوما قويا على التحكيم متهما إياه بالتحامل ضد الأبيض والعمل لمصلحة الأهلي.

وقال حامد في تصريحاته لقناة الزمالك: "حسبنا الله ونعم الوكيل في جميع حكام مصر سواء في قطاع الناشئين أو في الفريق الأول".

وأضاف "الحكام يظلموننا في كل مباراة حتى في مدرسة الكرة وأصغر الأعمار يأتينا الحكم عصبيا. لا أحد يشهر إنذارات للاعبين عمرهم 8 سنوات بل يفترض أن تعلمهم. كل الحكام يأتوننا على هذا الحال ولا أعلم ماذا فعل بهم نادي الزمالك".

وتابع "الاتحاد السكندري له ركلتي جزاء أمام الأهلي، ومرت الأمور ولم يتحدث أحد ولا يقدر أحد أن يتحدث".

وواصل "لنا ركلة جزاء في مباراة فريق 2009 وعرضنا اللقطة للحكم بعد المباراة فاعتذر لنا. اللاعب الناشئ طفل لا يحتاج إلا العدالة. الزمالك لا يحتاج إلى مساعدة من أحد بل إلى العدل فقط".

وأكمل "لا أمانع الخسارة في كرة القدم، و لكن لماذا أخسر بالتحكيم؟ لا يوجد مراقبون للحكام أو غيرهم. جميع الحكام اتجاه واحد أمام الزمالك، مع الخصم وضدنا. الكل يخاف من الخصم ويرتعد منه ويعمل لمصلحته".

واختتم "هناك العديد من الملفات التي يجب فتحها. الكل يتحامل على الزمالك حكام ومنظومة وحتى مدرب المنتخب".