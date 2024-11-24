الصدارة في قبضة النمور.. اتحاد جدة ينتصر على الفتح ويزيح الهلال من قمة الدوري السعودي

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

فابينيو - اتحاد جدة

تصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 11 عقب الفوز على الفتح بنتيجة 2-0.

وسجل البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار ثنائية النمور.

وانفرد الاتحاد بصدارة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارته الأولى ضد الخليج.

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وسجل صالح الشهري هدفا في الدقيقة 16 ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني سجل فابينيو هدف النمور الأول بعد عرضية ماتيو ميتاج في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 90 سجل حسام عوار هدف تأكيد الانتصار وحسم الـ 3 نقاط.

ورفع الجزائري رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثاني بترتيب هدافي الاتحاد في الدوري السعودي بعد كريم بنزيمة صاحب الـ 8 أهداف والغائب عن المباراة.

اتحاد جدة الدوري السعودي الفتح
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