الدرجة الثالثة - إلغاء مباراة بسبب مشادة مع الحكم

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 22:49

كتب : رضا السنباطي

شعار اتحاد الكرة

قرر حكم مباراة مركز شباب براني ضد المصري بالسلوم في دوري القسم الثالث المصري إلغاء اللقاء بعد اعتداء أحد اللاعبين عليه.

وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق قرر الحكم أحمد خضر إلغاء اللقاء بعد مشادة في الملعب.

وقال رمضان ناجي رئيس نادي المصري بالسلوم لـFilGoal.com: "قبل نهاية المباراة بـ8 دقائق والتي أقيمت على ملعب مدينة برج العرب وفريق براني متقدم بهدفين دون رد".

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وأضاف "أحد لاعبي براني دخل في مشادة مع لاعب من المصري بالسلوم ليقرر الحكم طرده، وبدوره اللاعب دخل في مشادة مع الحكم بسبب طرده".

وأكمل "بعدها قرر الحكم إلغاء المباراة".

وواصل "ننتظر نتيجة تقرير مراقب المباراة والحكام ونطالب بالحصول على النقاط الثلاث واعتبار النتيجة 2-صفر لفريقي نظرا لإلغاء المباراة بسبب الاعتداء على الحكم من قبل لاعب الخصم".

وأدار المباراة أحمد خضر، وكان يعاونه كل من نبيل ضحا ومحمود المقدام. وعامر كريم مراقب اللقاء من قبل لجنة المسابقات.

الدرجة الثانية المصري بالسلوم
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