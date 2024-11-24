أنشيلوتي: قررت وضع مبابي كجناح وفينيسيوس مهاجم.. ومشكلة يسببها لي فالفيردي

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أنه قرر لعب كيليان مبابي لاعب الفريق كجناح بينما فينيسيوس جونيور في العمق.

وانتصر ريال مدريد على منافسه ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 1 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "قررت أن أضع مبابي على الجناح ووضع فينيسيوس جونيور في العمق، الفريق سيطر على المباراة بشكل جيد".

وأضاف "أردا جولر ساهم كثيرا بإبداعه ومهاراته في الثلث الأخير وكان قريبا من التسجيل أكثر من مرة".

وأكمل "فيديريكو فالفيردي ثالث أفضل ظهير أيمن في العالم بعد داني كارباخال ولوكاس فاسكيز، مشكلته أنه يستطيع اللعب بهذا الأداء في أكثر من مركز في الملعب، ويسبب لي مشكلة في اختيار أفضل مركز له".

وواصل "سنرى مدى إمكانية مشاركة أوريلين تشواميني ولوكاس فياسكيز في مباراة ليفربول".

وأنهى حديثه قائلا: "اعتاد مبابي اللعب في مركز الجناح وكان أفضل للفريق ولعب بطريقة جيدة للغاية".

وللمباراة الثانية على التوالي في الدوري يفوز ريال مدريد بعد الخسارة من برشلونة وميلان في دوري أبطال أوروبا.

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق ليفوز ويقلص الفارق معه.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 30 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط مع برشلونة.

بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 14 في المركز الـ14.