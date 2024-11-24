الفوز الأول يتأجل في ليلة تألق جنش.. زد يتعادل مع مودرن سبورت سلبيا

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

فرض زد تعادلا سلبيا على مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد السلام.

ويعد ذلك التعادل السلبي السابع هذا الموسم بعد مرور 3 جولات.

وتعادل مودرن سبورت للمباراة الثالثة على التوالي من بينها 2 بنتيجة سلبية.

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فيما ظل زد أيضا دون فوز بتعادلين وخسارة.

التعادل رفع رصيد مودرن سبورت لـ 3 نقاط في المركز الـ 12، فيما ظل زد برصيد نقطتين في المركز الـ 15.

وصف المباراة

في الدقيقة 18 تألق جنش في التصدي لتسديدة مصطفى العش، وبعد دقيقة أبعد فرصة أخرى لركنية.

وفي الدقيقة 34 تسلم زيكو عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 54 تحصل عبد الرحمن البانوبي على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من عبد الرحمن "شيكا".

وواصل جنش تألقه وتصدى لركلة جزاء سددها علي جمال في الدقيقة 45+3.

وأصبح جنش ثالث حارس يتصدى لركلة جزاء هذا الموسم في الدوري المصري بعد علي لطفي وعبد الرحمن سمير

كما تصدى لـ ركلة جزاء في 5 مواسم مختلفة من الدوري المصري.

فيما أصبح علي جمال رابع لاعب يهدر ركلة جزاء هذا الموسم في الدوري المصري بعد إمام عاشور وبلال السيد وجوزيف نجويم.

وفي الشوط الثاني راوغ شيكا على حدود منطقة الجزاء لكن أطلق تسديدة سهلة في يد علي لطفي.

ورغم تغييرات الفريقين لكن التعادل ظل سائدا.

وكاد البديل أرنولد إيبا أن يسجل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته ارتدت من عارضة علي لطفي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

زد مودرن سبورت الدوري المصري
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