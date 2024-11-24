ريال مدريد ينتصر على ليجانيس ويقلص الفارق مع برشلونة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 21:35

كتب : محمد رؤوف

فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - ريال مدريد

انتصر ريال مدريد على منافسه ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام للملكي.

وللمباراة الثانية على التوالي في الدوري يفوز ريال مدريد بعد الخسارة من برشلونة وميلان في دوري أبطال أوروبا.

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وكان فالفيردي هو قائد ريال مدريد في اللقاء.

ولأول مرة يصنع فينيسيوس جونيور هدفا لزميله مبابي خلال الموسم الجاري.

وفقط مبابي سجل أكثر من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الـ5 الكبرى، إذ أحرز الفرنسي 10 أهداف، بينما فالفيردي 9 بالتساوي مع 6 لاعبين آخرين.

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق ليفوز ويقلص الفارق معه.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 30 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط مع برشلونة.

بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 14 في المركز الـ14.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بملل كبير من قبل الفريقين إلا أن حاول ريال مدريد في الدقيقة 10 وتمكن مبابي من تسجيل هدف بعد انفراد تام بالمرمى، لكن لم يتم احتسابه لداعي التسلل.

وفي الدقيقة 43 افتتح مبابي التسجيل لريال مدريد تسديدة مباشرة عقب عرضية أرضية من فينيسيوس جونيور.

وضاعف القائد فالفيردي النتيجة بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وتصدى حارس ليجانيس كرة خطيرة من أردا جولر بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم بيلينجهام أهداف فريقه في الدقيقة 85 من رأسية عقب ارتداد الكرة له من العارضة.

ولم يتلق ريال مدريد أي كرة خطيرة طوال المباراة تقريبا وحسمها الملكي بأريحية.

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