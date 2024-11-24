كأس مصر – نتائج مثيرة في اليوم الثاني من الدور التمهيدي

بدر حامد: حسبنا الله في جميع حكام مصر.. الكل ضد الزمالك ويعملون لمصلحة الأهلي

الدرجة الثالثة - إلغاء مباراة بسبب مشادة مع الحكم

النقطة الأولى لصاحب الأرض.. حرس الحدود يتعادل مع سيراميكا سلبيا

الفوز الأول يتأجل في ليلة تألق جنش.. زد يتعادل مع مودرن سبورت سلبيا

بعد وفاة محمد شوقي.. تحديد موعد إعادة مباراة كفر الشيخ ضد شباب القزازين

خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر المصري ضد إنييمبا في الكونفدرالية

انتهت الدوري المصري - مودرن (0)-(0) زد.. الحدود (0)-(0) سيراميكا.. تعادلان سلبيان

التشكيل - عبد الحكيم أساسي في دفاع الحرس.. وقندوسي وبلحاج يقودان وسط سيراميكا