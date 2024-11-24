كأس مصر – نتائج مثيرة في اليوم الثاني من الدور التمهيدي
الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 21:15
كتب : رضا السنباطي
استكملت مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر في يومها الثاني.
وفاز إيستر كومباني على منافسه الأهلي بالملاحة 3-0.
وعلى الجانب الآخر انتصر النصر القاهري على حدائق الأهرام 3-1.
وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:
جمهورية شبين 2-1 راس البر
ميجاسبورت 1-3 اتحاد بسيون
المريخ 1-0 منية سمنود
بنها 0-1 قليوب
البلاستيم 0-0 رع (فوز رع 4-1 بركلات الترجيح)
مصر للتأمين 1-1 شباب سمنود (فوز مصر للتأمين 4-2 بركلات الترجيح)
العبور 3-1 الصيد
ألو إيجيبت 0-0 النصر للتصدير (فوز النصر للتصدير 6-5 بركلات الترجيح)
النصر القاهري 3-1 حدائق الأهرام
أصحاب الجياد 3-0 نيو جيزة
الشرقية 1-0 شباب قسطا
6 أكتوبر بالعريش 2-1 إسكندرية للبترول
نجمة سيناء 0-0 بدر (فوز بدر بركلات الترجيح 5-3)
إيسترن كومباني 3-0 الأهلي بالملاحة
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