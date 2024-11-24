كأس مصر – نتائج مثيرة في اليوم الثاني من الدور التمهيدي

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 21:15

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

استكملت مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر في يومها الثاني.

وفاز إيستر كومباني على منافسه الأهلي بالملاحة 3-0.

وعلى الجانب الآخر انتصر النصر القاهري على حدائق الأهرام 3-1.

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وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

جمهورية شبين 2-1 راس البر

ميجاسبورت 1-3 اتحاد بسيون

المريخ 1-0 منية سمنود

بنها 0-1 قليوب

البلاستيم 0-0 رع (فوز رع 4-1 بركلات الترجيح)

مصر للتأمين 1-1 شباب سمنود (فوز مصر للتأمين 4-2 بركلات الترجيح)

العبور 3-1 الصيد

ألو إيجيبت 0-0 النصر للتصدير (فوز النصر للتصدير 6-5 بركلات الترجيح)

النصر القاهري 3-1 حدائق الأهرام

أصحاب الجياد 3-0 نيو جيزة

الشرقية 1-0 شباب قسطا

6 أكتوبر بالعريش 2-1 إسكندرية للبترول

نجمة سيناء 0-0 بدر (فوز بدر بركلات الترجيح 5-3)

إيسترن كومباني 3-0 الأهلي بالملاحة

كأس مصر إيسترن كومباني الأهلي بالملاحة العبور
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