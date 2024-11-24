الشمس تشرق في جنوب إيطاليا.. لوكاكو ينصر نابولي على روما

فاز نابولي بهدف دون رد على روما في دربي الشمس لحساب الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وسجل روميلو لوكاكو هدف فوز نابولي في شباك روما فريقه السابق.

ويُطلق على لقاء نابولي وروما مسمى "دربي الشمس" والذي أطلق على المباراة في سبعينيات القرن الماضي بعد توأمة بين جمهور الفريقين.

المباراة هي الأولى لكلاوديو رانييري كمدير فني لروما بعد عودته من الاعتزال لأجل قيادة الذئاب عقب رحيل إيفان يوريتش بسبب سوء النتائج.

كما شهدت المباراة مشاركة سعود عبد الحميد لأول مرة في الدوري الإيطالي، ليصبح أول سعودي يشارك في المسابقة تاريخيا بعدما حل كبديل في آخر 12 دقيقة.

لحظة تاريخية.. أول سعودي في الكالتشيو أول مشاركة للنجم سعود عبد الحميد في الدوري الإيطالي #نابولي_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/98D1zPgrKG — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 24, 2024

وجاء الهدف في الدقيقة 54 عن طريق لوكاكو الذي حوّل عرضية رائعة من جيوفاني دي لورينزو في الشباك.

الهدف رفع رصيد البلجيكي لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي نابولي، وفي المركز السادس بترتيب هدافي الدوري.

"المدفع يعود بين يديك يا كونتي" لوكاكو يسجل في مرمى فريقه السابق ونابولي يتقدم بالهدف الأول #نابولي_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/5GsPRaLMMk — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 24, 2024

وكاد أرتيم دوفبيك أن يسجل التعادل لكن رأسيته في الدقيقة 66 ارتطمت بعارضة نابولي.

الفوز رفع رصيد نابولي لـ 29 نقطة عاد بها للصدارة وأنهى سلسلة من مباراتين دون فوز بعد خسارة من أتالانتا وتعادل مع إنتر.

فيما ظل روما دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي وظل في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.