الشمس تشرق في جنوب إيطاليا.. لوكاكو ينصر نابولي على روما

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - نابولي - روما

فاز نابولي بهدف دون رد على روما في دربي الشمس لحساب الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وسجل روميلو لوكاكو هدف فوز نابولي في شباك روما فريقه السابق.

ويُطلق على لقاء نابولي وروما مسمى "دربي الشمس" والذي أطلق على المباراة في سبعينيات القرن الماضي بعد توأمة بين جمهور الفريقين.

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المباراة هي الأولى لكلاوديو رانييري كمدير فني لروما بعد عودته من الاعتزال لأجل قيادة الذئاب عقب رحيل إيفان يوريتش بسبب سوء النتائج.

كما شهدت المباراة مشاركة سعود عبد الحميد لأول مرة في الدوري الإيطالي، ليصبح أول سعودي يشارك في المسابقة تاريخيا بعدما حل كبديل في آخر 12 دقيقة.

وجاء الهدف في الدقيقة 54 عن طريق لوكاكو الذي حوّل عرضية رائعة من جيوفاني دي لورينزو في الشباك.

الهدف رفع رصيد البلجيكي لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي نابولي، وفي المركز السادس بترتيب هدافي الدوري.

وكاد أرتيم دوفبيك أن يسجل التعادل لكن رأسيته في الدقيقة 66 ارتطمت بعارضة نابولي.

الفوز رفع رصيد نابولي لـ 29 نقطة عاد بها للصدارة وأنهى سلسلة من مباراتين دون فوز بعد خسارة من أتالانتا وتعادل مع إنتر.

فيما ظل روما دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي وظل في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.

نابولي روما الدوري الإيطالي
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