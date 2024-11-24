بعد وفاة محمد شوقي.. تحديد موعد إعادة مباراة كفر الشيخ ضد شباب القزازين

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إعادة مباراة مركز شباب القزازين ضد كفر الشيخ بعد وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ.

وجاء موعد إعادة المباراة يوم 8 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة للمجموعة الخامسة.

وتم إلغاء المباراة في الدقيقة 85 بسبب سقوط محمد شوقي أرضا.

بالإضافة إلى تأجيل مباراة كفر الشيخ ضد دكرنس إلى يوم 12 ديسمبر القادم في الجولة الثامنة.

ماذا حدث؟

لم تكتمل مواجهة كفر الشيخ أمام القزازين بسبب إصابة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وتوقف عضلة القلب قبل نقله إلى المستشفى.

وسقط محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في أرض الملعب خلال مواجهة القزازين في دوري القسم الثاني ب.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب أثناء مشاركته في المباراة وتم تعريضه لجهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة إسعاف، وتم نقل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ إلى مستشفى الزرقا المركزي في محاولة لإنقاذه.

وكان اللاعب قد سقط أرضا في الدقيقة 57 قبل أن يتم إلغاء المباراة قبل نهايتها في العشر دقائق الأخيرة بعدما علم الجميع خطورة الحالة، قبل أن يتوفى في النهاية.