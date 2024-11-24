التشكيل - عبد الحكيم أساسي في دفاع الحرس.. وقندوسي وبلحاج يقودان وسط سيراميكا

يبدأ فاخري لاكاي في هجوم سيراميكا كليوباترا، بينما أجرى محمد يوسف عدة تغييرات في خياراته لتشكيل حرس الحدود.

ويلتقي الفريقان على استاد حرس الحدود في المكس بالإسكندرية والذي سيبدأ في الثامنة مساءً.

ويبدأ إبراهيم عبد الحكيم في دفاع حرس الحدود لأول مرة هذا الموسم، بينما يقود محمود أبو جودة وتريسور كارديولا الهجوم.

فيما يتواجد أحمد قندوسي وأحمد بلحاج في وسط سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة – كواسي إيسو - إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: إيزي إيميكا – عمر فتحي – محمد أشرف "روقا" - محمد مصطفى

الهجوم: محمود أبو جودة – تريسور كارديولا

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسين السيد – جاستس آرثر – رجب نبيل – أحمد هاني

الوسط: محمد عادل – مصطفى عبد الحفيظ "زلاكة" – أحمد قندوسي – عمرو قلاوة – أحمد بلحاج

الهجوم: فاخري لاكاي

ويحتل سيراميكا المركز الـ 11 رصيد 3 نقاط، فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب بدون رصيد من النقاط.