سلوت: صلاح يمكنه التسجيل من العدم.. ولا نريد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

مدح أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول لاعبه محمد صلاح وأنه يستطيع تسجيل الأهداف من العدم.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت ماري.

وقال المدرب الهولندي عبر بي بي سي: "الهدف الأول لصلاح؟ هذا ما يفعله اللاعبون المميزون إذ يمكنهم التسجيل من العدم، لم تكن الكرة من العدم بشكل تام، فقد كانت لعبة رائعة من رايان جرافينبيرخ".

وأضاف "معروف التوقيت الذي يركض فيه صلاح ليجد اللحظة المناسبة ويسجل الهدف".

وأكمل "لم يكن مفاجئا أن ساوثامبتون جعل الأمور صعبة لأننا رأينا كيف لعب ضد الفرق الكبرى، سيطرنا على المباراة، ولكن لأنه تقدم 2-1 جعل الأمر صعبا حقا على الفريق".

وواصل "من حسن الحظ أن محمد صلاح سجل هدف التعادل لأنها لم تكن أفضل لحظاتنا".

وتابع "كنا أفضل في الشوط الثاني وسيطرنا على المباراة، وهو أمر ليس سهلا ضد ساوثامبتون لأنه يعتمد على الاستحواذ على الكرة، إذا نظرت إلى الإحصائيات، ستجد أننا نستحق الفوز".

وأنهى حديثه "الثنائي ريال مدريد ومانشستر سيتي سيطر على كرة القدم الأوروبية خلال 4 أو 5 أعوام الماضية، لذلك لا ترغب في مواجهته".

واستمر ليفربول في توسيع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 31 في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 4 في المركز الأخير.

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