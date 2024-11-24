بعد 199 يوما.. الإسماعيلي ينتصر بهدف برازيلي على بتروجت

حقق الإسماعيلي فوزا مثيرا بنتيجة 1-0 على بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

هدف الفوز جاء عن طريق البديل علي الملواني.

ويعد ذلك هو أول أهداف الدراويش هذا الموسم في الدوري بعد التعادل سلبيا مع غزل المحلة والخسارة من سيراميكا كليوباترا 1-0.

ولأول مرة يحقق الإسماعيلي الفوز على ملعبه في الدوري منذ 199 يوما عندما فاز على الداخلية آنذاك.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للمركز التاسع بـ 4 نقاط، فيما ظل بتروجت دون فوز برصيد نقطتين.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة من جانب بتروجت، فسدد جابريل شيكودي كرة تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم بسهولة في الدقيقة 3.

ثم منع حارس الدراويش تسديدة شيكودي في الدقيقة 7 مجددا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

رد مروان حمدي بتسديدة ضعيفة للدراويش صوب مرمى عمر صلاح في الدقيقة 14.

وبعد 4 دقائق مرت تسديدة رشاد المتولي قائد بتروجت أعلى عارضة الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 25 نفذ هشام محمد ركلة حرة مباشرة بتسديدة قوية حوّلها عمر صلاح لركنية.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لم تشهد هجمات قوية لينتهي سلبيا بدون أهداف.

في الشوط الثاني، بدأت بتروجت أيضا محاولاته لتسجيل هدف، وشارك إسماعيل بامبا في الدقيقة 54 لتنشيط الهجوم.

وفي الدقيقة 57 مرت رأسية شيكودي دون خطورة، وسجل رشاد المتولي في الدقيقة 63 هدفا برأسية لكن حكم الراية رفع رايته بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 72 أطلق إسماعيل بامبا كرة قوية ارتطمت بالعارضة، وبعد 6 دقائق أهدر فرصة التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وقبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي أجرى حمد إبراهيم 3 تغييرات بمشاركة عمر القط وعبد الرحمن الدح وعلي الملواني.

وفي الدقيقة 90 ومن سلسلة تمريرات للاعبي الإسماعيلي بدأت من إريك تراوري أرسل خالد النبريص عرضية أودعها علي الملواني برأسية في الزاوية اليمنى لعمر صلاح مسجلا هدف التقدم.

أمين عمر انتظر دقيقتين من أجل التأكد من صحة الهدف، وأعلن صحته لتشتعل الأفراح في استاد الإسماعيلية.

في الدقيقة 95 كادت رأسية بامبا أن تهدد مرمى الدراويش لكن رأسيته مرت أعلى العارضة لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي الأول هذا الموسم.