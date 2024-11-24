دوري NBA – العقدة مستمرة.. يوكيتش يتألق ويقود دينفر لفوز كبير على ليكرز

قاد نيكولا يوكيتش نجم دينفر ناجيتس فريقه للفوز على لوس أنجلوس ليكرز في منافسات القسم الغربي من دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA.

وفاز دينفر ناجيتس على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 127-102 في مباراة شهدت تألق الصربي يوكيتش أفضل لاعب في دوري NBA الموسم الماضي.

واستمرت العقدة أمام ليكرز الذي خسر 13 مرة أمام دينفر خلال آخر 14 مباراة جمعتهما معا.

وسجل يوكيتش خلال المباراة 34 نقطة وأكمل 13 متابعة و8 تمريرات مساعدة.

في مباراة أخرى مثيرة فاز سان أنطوينو سبيرز على ضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 104-94.

وشهدت المباراة تألق فيكتور ويمبانياما لاعب سان أنطونيو الذي سجل 25 نقطة وأكمل 9 تمريرات مساعدة و7 متابعات و3 منع لفرص مؤكدة.

وواصل ميلوكي باكس نتائجه الجيدة وفاز على ممفيس جريزليس بنتجية 125-119.

وتألق يانيس أنتيتوكنمبو نجم مليوكي وسجل 32 نقطة وأكمل 6 تمريرات مساعدة و11 متابعة.

وانتصر كذلك بورتلاند تريل بلازيرز على هيوستن روكيتس بنتيجة 104-98.

وفاز أورلاندو ماجيك على ديترويت بيستوينز بنتيجة 111-100.

وأيضا فاز يوتا جاز على نيويورك نيكس بنتيجة 121-106.

ولا يزال كليفلاند كافاليرز ترتيب القسم الشرقي في دوري NBA ويأتي بعده بوسطن سيلتيكس في المركز الثاني ثم أورلاندو ماجيك في المركز الثالث.

وفي القسم الغربي يتصدر جولدن ستيت واريورز ويأتي في المركز الثاني أوكلاهوما سيتي ثم هيوستن روكيتس.