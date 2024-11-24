الفوز السابع تواليا.. فيورنتينا يفوز على كومو ويعتلي الصدارة مع إنتر وأتالانتا

حقق فيورنتينا فوزا هاما على منافسه كومو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ياسين عدلي ومويس كين ثنائية فيولا.

ويتألق الفريق بشدة تحت قيادة رافاييل بالادينو المدير الفني الجديد بداية من الموسم الجاري.

ويعتبر الفوز على كومو الذي يقوده سيسك فابريجاس هو الفوز السابع على التوالي لفيورنتينا في بطولة الدوري.

وانتصر فيورنتينا في هذه السلسلة على فرق قوية مثل ميلان وتورينو وروما الذي يظل يملك الأسماء حتى إذا كان متأخرا في جدول الترتيب.

ويملك فيورنتينا ثالث أقوى خط دفاع في الدوري إذ استقبلت شباكه 10 أهداف، ولا يوجد أقوى منه سوى نابولي ويوفنتوس.

ولم تستقبل شباك فيولا أي أهداف في النصف ساعة الأخيرة من المباريات في كالتشيو.

وافتتح عدلي النتيجة لفيورنتينا في الدقيقة 19 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز كين الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد تسديدة مباشرة عقب عرضية أرضية من ريكاردو سوتيل.

ويواصل مويس كين تألقه مع فيورنتينا إذ لعب 15 مباراة في جميع البطولات مسجلا 12 هدفا وصنع مرة واحدة فقط.

ويحتل كين المركز الثاني بالمناصفة مع ماركوس تورام لاعب إنتر في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف، بينما يتصدرها ماتيو ريتيجي لاعب أتالانتا.

وبهذا الفوز وصل فيورنتينا للنقطة 28 ليتساوى مع إنتر وأتالانتا في صدارة جدول الترتيب.

وتوقف رصيد كومو عند النقطة العاشرة في المركز 17.