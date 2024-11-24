اسكواش - طارق مؤمن يتوج بلقب قطر المفتوحة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

طارق مؤمن

تُوج طارق مؤمن بلقب بطولة قطر المفتوحة للاسكواش بالفوز على علي أبو العينين لاعب وادي دجلة.

وأقيمت المباراة في مجمع صالات خليفة الدولي للتنس والاسكواش بالعاصمة الدوحة.

وفاز طارق بلقبه الـ 11 في مسيرته.

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وتفادى مؤمن الخسارة الثالثة على التوالي ضد أبو العينين إذ خسر منه في بطولتي أمريكا المفتوحة وسيلكون فالي بنتيجة 3-1.

ورد عليه في نهائي بطولة قطر بالفوز بنفس النتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط في المباراة النهائية التي استمرت لأكثر من ساعة: 2-11 و11-5 و11-9 و11-7.

وكان طارق قد وصل للفوز رقم 400 في مسيرته الاحترافية خلال البطولة عند الفوز في ربع النهائي على الياباني رينوسوكي تسوكي.

وتعد بطولة قطر المفتوحة من البطولة البرونزية ويفوز حامل لقبها بجائزة مالية قدرها 60 ألف دولار.

طارق مؤمن اسكواش
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