اسكواش - طارق مؤمن يتوج بلقب قطر المفتوحة

تُوج طارق مؤمن بلقب بطولة قطر المفتوحة للاسكواش بالفوز على علي أبو العينين لاعب وادي دجلة.

وأقيمت المباراة في مجمع صالات خليفة الدولي للتنس والاسكواش بالعاصمة الدوحة.

وفاز طارق بلقبه الـ 11 في مسيرته.

وتفادى مؤمن الخسارة الثالثة على التوالي ضد أبو العينين إذ خسر منه في بطولتي أمريكا المفتوحة وسيلكون فالي بنتيجة 3-1.

ورد عليه في نهائي بطولة قطر بالفوز بنفس النتيجة 3-1.

The moment that sealed the QSF 5 Open title for @TkMomen 🏆#QSF5Open pic.twitter.com/uwjX7Hz8q5 — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) November 24, 2024

وجاءت نتائج الأشواط في المباراة النهائية التي استمرت لأكثر من ساعة: 2-11 و11-5 و11-9 و11-7.

وكان طارق قد وصل للفوز رقم 400 في مسيرته الاحترافية خلال البطولة عند الفوز في ربع النهائي على الياباني رينوسوكي تسوكي.

وتعد بطولة قطر المفتوحة من البطولة البرونزية ويفوز حامل لقبها بجائزة مالية قدرها 60 ألف دولار.