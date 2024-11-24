اسكواش - علي فرج وأمينة عرفي يتوجان بلقب سنغافورة المفتوحة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 18:29

كتب : FilGoal

علي فرج وأمينة عرفي

توج الثنائي المصري علي فرج لاعب وادي دجلة وأمينة عرفي بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش.

وفاز علي فرج باللقب الثاني هذا الموسم بعدما حقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة.

فيما حققت أمينة عرفي صاحبة الـ 17 عاما أول لقب من ألقاب الفئة الذهبية، وأصغر لاعبة تحقق ميدالية ذهبية.

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وفاز فرج على دييجو إلياس بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 70 دقيقة، بعدما قلّب تأخره لفوز.

وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11 و7-11 و11-8 و11-1 و11-4.

فيما فازت أمينة على هانيا الحمامي بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت لأكثر من ساعة ونصف وقلبت أيضا تأخرها.

وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11 و11-9 و11-13 و11-1 و11-9.

علي فرج أمينة عرفي اسكواش سنغافورة المفتوحة للاسكواش
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