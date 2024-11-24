اسكواش - علي فرج وأمينة عرفي يتوجان بلقب سنغافورة المفتوحة

توج الثنائي المصري علي فرج لاعب وادي دجلة وأمينة عرفي بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش.

وفاز علي فرج باللقب الثاني هذا الموسم بعدما حقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة.

فيما حققت أمينة عرفي صاحبة الـ 17 عاما أول لقب من ألقاب الفئة الذهبية، وأصغر لاعبة تحقق ميدالية ذهبية.

The youngest ever winner of a PSA Gold event - @amina_orfi ⭐️ pic.twitter.com/MOncvsIIZc — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) November 24, 2024

وفاز فرج على دييجو إلياس بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 70 دقيقة، بعدما قلّب تأخره لفوز.

وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11 و7-11 و11-8 و11-1 و11-4.

From 2-0 down, @AliFarag comes back to win back-to-back VITAGEN Singapore Squash Open titles 🏆 Here's the moment an error from Elias sealed the win for the World No.1 👇#SingaporeSquashOpen pic.twitter.com/ylJOVXw3Dd — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) November 24, 2024

فيما فازت أمينة على هانيا الحمامي بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت لأكثر من ساعة ونصف وقلبت أيضا تأخرها.

وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11 و11-9 و11-13 و11-1 و11-9.