كوندي: بدون خطئي كنا سنفوز على سيلتا فيجو.. وأشعر بالإحباط

أقر جول كوندي لاعب برشلونة أن بدون الخطأ الذي ارتكبه ضد سيلتا فيجو، كان سيفوز فريقه بالمباراة.

وتعادل برشلونة مع منافسه سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق بعد التقدم بثنائية دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "لم ألعب بشكل جيد في المباراة منذ البداية وافتقرت إلى التركيز، وفي النهاية دفعت الثمن غاليا".

وأضاف "الخطأ كان مؤلما، لأنني ارتكبت خطأ فادحا للغاية، هذا الأمر لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى".

وأكمل "أشعر بإحباط شديد وخيبة أمل من نفسي، صحيح لم نلعب بشكل جيد ولم نسيطر على مجريات المباراة، لكن أنا متأكد أن بدون الخطأ الذي ارتكبته كنا سنفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما لا تفعل الأشياء بشكل جيد تعاقب سواء كان ذلك في الحياة أو في كرة القدم".

النتيجة تركت برشلونة على الصدارة برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و7 نقاط عن ريال مدريد الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

أما سيلتا فيجو فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.