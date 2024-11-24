تشكيل ريال مدريد - فالفيردي ظهير أيمن.. وسيبايوس في الوسط ضد ليجانيس

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ليجانيس في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وعاد تيبو كورتوا لحراسة مرمى الميرينجي بعد تعافيه من الإصابة، فيما يبدأ فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن لتعويض غيابات الجبهة اليمنى.

ويتواجد داني سيبايوس في الوسط بجوار إدواردو كامافينجا، فيما يجلس فيرلاند ميندي وإندريك ولوكا مودريتش على مقاعد البدلاء.

ويواصل الإيطالي الاعتماد على راؤول أسينسيو المدافع الشاب في الدفاع بدلا من خيسوس فاييخو الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيديريكو فالفيردي – راؤول أسينسيو – أنطونيو رودريجر – فران جارسيا

الوسط: أردا جولر – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس – جود بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

ويجلس على مقاعد البلاء: أندري لونين – سيرخيو ميستري – لوكا مودريتش – إندريك فيليبي – خيسوس فاييخو – براهيم دياز – فيرلاند ميندي – دييجو أجوادو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة بفارق 7 نقاط عن برشلونة الذي خاض مباراتين أكثر.

فيما يحتل ليجانيس المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.