أس: يامال يغيب أمام بريست.. وشكوك حول لحاقه بلقاء لاس بالماس

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة - ريال مدريد

من المرجح أن يغيب لامين يامال نجم برشلونة الشاب عن مباراة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام ستاد بريست، حسب جريدة أس.

ويعاني النجم الشاب من آلام في كاحله الأيمن جعلته يبتعد عن مباريات فريقه الأخيرة، ومباريات منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأوضح التقرير أن يامال لن يتعافى قبل مباراة الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

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وأضاف التقرير أن الجهاز الفني لبرشلونة لا يرغب في المخاطرة بيامال قبل أن يكون جاهزًا تمامًا.

وذلك بعد التجربة المروعة التي مر بها النادي في التعامل مع إصابة فرينكي دي يونج.

كما أن الشكوك تحوم حول قدرة يامال في المشاركة أمام لاس بالماس يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني، حسب التقرير.

يذكر أن البلوجرانا فشل في الفوز بأي مباراة منذ إصابة الشاب البالغ من العمر 17 عامًا.

فقد خسر من ريال سوسيداد بهدف دون مقابل، وتعادل مع سلتا فيجو 2-2.

لامين يامال برشلونة
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