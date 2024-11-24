انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(0) بتروجت.. فوز قاتل

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وبدر موسى أساسي مع بتروجت عضو إدارة الإسماعيلي: دفعنا 90 مليون جنيه لـ 3 لاعبين.. وقدرات غزل المحلة تفوقنا الفوز الثاني تواليا.. الإسماعيلي ينتصر على زد وديا بثنائية الإسماعيلي ينتصر على فايد برباعية وديا استعدادا لعودة الدوري

انتهت

ق 90: جوووول علي الملواني يسجل هدف تقدم الإسماعيلي برأسية

ق 78: بامبا يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية لكن بجوار القائم الأيسر للحارس

ق 72: تسديدة إسماعيل بامبا ترتطم بالعارضة

ق 63: جووول أووول برأسية رشاد المتولي لكن يلغي بسبب التسلل

ق 57: رأسية جابريل شيكودي تمر بعيدة عن المرمى دون خطورة

ق 53: إصابة هشام محمد وخروجه لتلقي العلاج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: تسديدة هشام محمد من ركلة حرة يتصدى لها عمر صلاح ويحولها لركنية.

ق 18: تسديدة رشاد المتولي قائد بتروجت تمر أعلى العارضة

بداية المباراة

الإسماعيلي الدوري المصري بتروجت
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - مودرن (0)-(0) زد.. الحدود (0)-(0) سيراميكا.. الشوط الثاني التشكيل - عبد الحكيم أساسي في دفاع الحرس.. وقندوسي وبلحاج يقودان وسط سيراميكا التشكيل - أجاسا يبدأ لأول مرة في هجوم مودرن سبورت.. وثلاثي يقود زد بعد 199 يوما.. الإسماعيلي ينتصر بهدف برازيلي على بتروجت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن قائمة المحظورات الجديدة التشكيل - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وبدر موسى أساسي مع بتروجت انتظام عمر كمال ويوسف أيمن في مران الأهلي الجماعي محمد حمدي يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة
أخر الأخبار
مرحبا بك في إنجلترا.. يونايتد يتعادل في أول مباراة مع أموريم ضد إبسويتش وسام مرسي 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد وفاة محمد شوقي.. تحديد موعد إعادة مباراة كفر الشيخ ضد شباب القزازين ساعة | القسم الثاني
خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر المصري ضد إنييمبا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - مودرن (0)-(0) زد.. الحدود (0)-(0) سيراميكا.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التشكيل - عبد الحكيم أساسي في دفاع الحرس.. وقندوسي وبلحاج يقودان وسط سيراميكا ساعة | الدوري المصري
سلوت: صلاح يمكنه التسجيل من العدم.. ولا نريد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - أجاسا يبدأ لأول مرة في هجوم مودرن سبورت.. وثلاثي يقود زد ساعة | الدوري المصري
محمد صلاح: نأمل أن فوز على مانشستر سيتي ونوسع الفارق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته