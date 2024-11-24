دوري المحترفين - دجلة يواصل انتصاراته.. وطنطا يفوز على الداخلية

واصل وادي دجلة نتائجه الرائعة وحقق الفوز على سبورتنج بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد الإسكندرية بالجولة التاسعة من دوري المحترفين المصري.

وسجل وينفول كوابينا هدف فوز وادي دجلة الوحيد بالمباراة.

وارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 20 في صدارة دوري المحترفين بفارق نقطتين عن وي صاحب المركز الثاني والذي فاز على راية.

وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع السكة الحديد مودرن بدون أهداف.

وشهدت المباراة إهدار مصطفى حمادة لاعب السكة الحديد لركلة جزاء.

المباراة كانت هي الأولى لأيمن المزين في قيادة السكة الحديد.

وفاز طنطا على الداخلية بهدف دون مقابل.

سجل هدف فوز طنطا في المباراة أقطاي عبد الله.

وتعادل منتخب السويس مع بروكسي بهدف لكل فريق.

تقدم منتخب السويس بالهدف الأول عن طريق يوسف بيبو، بينما تعادل شاكر أشرف لبروكسي.

وفاز وي على راية بهدف دون مقابل.