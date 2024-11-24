عمر فايد يشارك في خسارة بيرشوت بثلاثية نظيفة على يد ميشيلين

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

عمر فايد - بيرشوت البلجيكي

شارك عمر فايد مدافع بيرشوت في خسارة فريقه على يد ميشيلين بثلاثية نظيفة يوم الأحد.

وحل بيرشوت ضيفا على ميشيلين ضمن الجولة 15 من الدوري البلجيكي.

ولعب فايد 90 دقيقة خلال المباراة.

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وحصل صاحب الـ 21 عاما على بطاقة صفراء في الدقيقة 22.

البطاقة الصفراء هي الثالثة لمدافع المقاولون العرب السابق هذا الموسم مع فريقه البلجيكي.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي السعودي في صفوف بيرشوت، مروان الصحفي وفيصل الغامدي.

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ويقضي عمر الموسم الحالي معارا من صفوف فنربخشة التركي.

وظهر فايد في 6 مباريات مع بيرشوت هذا الموسم.

وتجمد رصيد بيرشوت عند 7 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

عمر فايد بيرشوت
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