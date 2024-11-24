عكاظ: الوحدة السعودي يضم كيلور نافاس

ذكرت جريدة عكاظ أن إدارة نادي الوحدة أنهت إجراءات التعاقد مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأوضح التقرير أن نافاس سيحل بديلا لحارس المرمى إجناسيو الذي تم فك الارتباط معه بسبب الاصابة.

وأضاف التقرير أن المدرب دانيال كارينيو سيصل مساء الاثنين إلى السعودية لتولي تدريب فريق الوحدة حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيقود كارينيو الفريق في مواجهة أهلي جدة الجمعة القادم في الدوري السعودي.

يذكر أن نافاس كان على وشك الانتقال إلى مونزا خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة فشلت في الأمتار الأخيرة.

وانتهى تعاقد نافاس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق للحارس الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

السبب الرئيسي لرحيل نافاس هو قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها الحارس الكوستاريكي منذ التعاقد مع جيانلويجي دوناروما في 2021.

نافاس انضم لباريس سان جيرمان في 2019 قادما من ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو.

في الموسم قبل الماضي خرج نافاس معارا لنوتنجهام فورست الإنجليزي قبل أن يعود للفريق الفرنسي في بداية الموسم الماضي.

وفقا لليكيب فإن نافاس رفض الرحيل في شهر يناير الماضي رغم تلقيه بعض العروض وفضل الاستمرار حتى نهاية الموسم ليحصل على مكافأة التوقيع على عقده الأخير.

مع سان جيرمان توج نافاس بالدوري الفرنسي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين وكأس الدوري الفرنسي مرة وكأس السوبر الفرنسي 3 مرات بالإضافة لقيادة الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 والذي خسره ضد بايرن ميونيخ.