التشكيل - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وبدر موسى أساسي مع بتروجت

أعلن كل من حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي وسيد عيد مدرب بتروجت تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الإسماعيلي مع بتروجت على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود مروان حمدي وخالد النبريصي هجوم الإسماعيلي في المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد عمار – محمد نصر – حاتم سكر.

الوسط: نادر فرج – محمد عبد السميع – هشام محمد.

الهجوم: إريك تراوري – خالد النبريصي – مروان حمدي.

ويلعب بدر موسى في التشكيل الأساسي لبتروجت.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - أحمد رضا.

الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - توفيق محمد - بدر موسى.

الهجوم: جبريل شيكودي - محمد إبراهيم دودو.

وحصل الإسماعيلي على نقطة واحدة من أول مباراتين، بينما حصل بتروجت على 4 نقاط.