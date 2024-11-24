محمد حمدي يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة

عاد محمد حمدي لتدريبات نادي الزمالك اليومية بعد تعافيه من الإصابة.

محمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وخاض الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم الأحد على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وكان حمدي قد أصيب بجزع في الرباط الخارجي للركبة خلال المباراة الأولى للزمالك بالدوري ضد البنك الأهلي.

وتعافى اللاعب من الإصابة وعاد لتدريبات الزمالك بشكل طبيعي.

وكان حمدي قد غاب عن مباراتي سموحة والمصري بسبب الإصابة.

وخسر الزمالك أمس السبت من المصري بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقضي حمدي الموسم معارا من صفوف إنبي إلى الزمالك.