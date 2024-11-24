كما انفرد في الجول.. استاد القاهرة يعلن استضافة مباراتي الأهلي والزمالك

أعلنت هيئة استاد القاهرة استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية هذا الأسبوع، كما انفرد FilGoal.com.

وأفادت هيئة استاد القاهرة عبر فيسبوك: "يستضيف استاد القاهرة مباراتى، الأهلي ضد استاد أبيدجان الايفواري بدورى أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء القادم، والزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي بكأس الكونفيدرالية يوم الأربعاء.

وتقام مباراة الأهلي في السادسة مساء، بينما تقام مباراة الزمالك في التاسعة مساء.

قبل أيام، كشف مصدر من هيئة استاد القاهرة لـ FilGoal.com أن: "الموعد الرسمي لاستقبال المباريات على استاد القاهرة يوم 28 نوفمبر الجاري".

وتابع "لكن بسبب ارتباطات الأهلي والزمالك الإفريقية ولعبهما يومي 26 و27 وفارق يومين فقط عن الموعد الرسمي، قررنا استقبال المباراتين دون مشكلة".

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت نقل مباراتي الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ومودرن سبورت أمام زد إلى استاد السلام بدلا من القاهرة.

وتقرر نقل المباراتين من الجولة الثالثة بسبب استكمال عملية الصيانة باستاد القاهرة.

أما عن نقل مباريات الجولة الثالثة من استاد القاهرة إلى السلام فأوضح المصدر "هذه ليست مسؤوليتنا لكن مسؤولية لجنة المسابقات".

واختتم المصدر تصريحاته "أبلغنا الرابطة في بيان رسمي أن موعد استقبال المباريات يبدأ من 28 نوفمبر".

ولم تقام أي مباراة منذ بداية الموسم حتى الآن على استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة للملعب وزراعة البذرة الشتوية.

وخاض الأهلي أول 3 مباريات في الموسم على استاد السلام ضد زد وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي بأول مباراتين قبل أن يتعادل في الثالثة مع الاتحاد السكندري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة.