دوري المحترفين - الثامن.. استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية

تقدم عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية، باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من طنطا في الجولة التاسعة بهدف نظيف.

ويحتل الداخلية المركز الـ ١٧ بعد مرور ٩ جولات، برصيد 8 نقاط.

وحقق الداخلية الفوز مرتين أمام ديروط ورايا، والتعادل مرتين أمام أسوان والمنصورة، والهزيمة ٥ مباريات أمام السويس والمقاولون ووادي دجلة وبلدية المحلة وأخيرا طنطا.

ويعد رحيل مرازيق هو التغيير الثامن هذا الموسم، بينهم تعديلين في فريق المنصورة

المنصور: استقالة رضا العيسوي وتعيين أيمن المزين

طنطا: استقالة محمد حليم من وتعيين خالد عيد

لافيينا: استقالة أحمد صلاح من وتعيين حسين شكري

الترسانة : استقالة جمعة مشهور من وتعيين أحمد كشري

السكة الحديد مودرن: استقالة أحمد عبد الرؤوف وتعيين أيمن المزين

المنصورة :استقالة أيمن المزين وتعيين علاء نوح

منتخب السويس: استقالة أحمد عبد المقصود وتعيين علاء منير

الداخلية: استقالة عيد مرازيق