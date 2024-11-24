دوري المحترفين - الثامن.. استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

عيد مرازيق - الداخلية - مارسيل كولر - الأهلي

تقدم عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية، باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من طنطا في الجولة التاسعة بهدف نظيف.

ويحتل الداخلية المركز الـ ١٧ بعد مرور ٩ جولات، برصيد 8 نقاط.

وحقق الداخلية الفوز مرتين أمام ديروط ورايا، والتعادل مرتين أمام أسوان والمنصورة، والهزيمة ٥ مباريات أمام السويس والمقاولون ووادي دجلة وبلدية المحلة وأخيرا طنطا.

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ويعد رحيل مرازيق هو التغيير الثامن هذا الموسم، بينهم تعديلين في فريق المنصورة

المنصور: استقالة رضا العيسوي وتعيين أيمن المزين

طنطا: استقالة محمد حليم من وتعيين خالد عيد

لافيينا: استقالة أحمد صلاح من وتعيين حسين شكري

الترسانة : استقالة جمعة مشهور من وتعيين أحمد كشري

السكة الحديد مودرن: استقالة أحمد عبد الرؤوف وتعيين أيمن المزين

المنصورة :استقالة أيمن المزين وتعيين علاء نوح

منتخب السويس: استقالة أحمد عبد المقصود وتعيين علاء منير

الداخلية: استقالة عيد مرازيق

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