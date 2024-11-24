دوري المحترفين - الثامن.. استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية
الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 13:56
كتب : FilGoal
تقدم عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية، باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من طنطا في الجولة التاسعة بهدف نظيف.
ويحتل الداخلية المركز الـ ١٧ بعد مرور ٩ جولات، برصيد 8 نقاط.
وحقق الداخلية الفوز مرتين أمام ديروط ورايا، والتعادل مرتين أمام أسوان والمنصورة، والهزيمة ٥ مباريات أمام السويس والمقاولون ووادي دجلة وبلدية المحلة وأخيرا طنطا.
ويعد رحيل مرازيق هو التغيير الثامن هذا الموسم، بينهم تعديلين في فريق المنصورة
المنصور: استقالة رضا العيسوي وتعيين أيمن المزين
طنطا: استقالة محمد حليم من وتعيين خالد عيد
لافيينا: استقالة أحمد صلاح من وتعيين حسين شكري
الترسانة : استقالة جمعة مشهور من وتعيين أحمد كشري
السكة الحديد مودرن: استقالة أحمد عبد الرؤوف وتعيين أيمن المزين
المنصورة :استقالة أيمن المزين وتعيين علاء نوح
منتخب السويس: استقالة أحمد عبد المقصود وتعيين علاء منير
الداخلية: استقالة عيد مرازيق