بيولي يثير الشكوك حول مشاركة رونالدو أمام الغرافة

أثار ستيفانو بيولي مدرب النصر الشكوك حول مشاركة نجمه كريستيانو رونالدو أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل النصر ضيفا على الغرافة يوم الاثنين في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال بيولي في تصريحات للصحفيين: "مشاركة كريستيانو رونالدو أمام الغرافة؟ سنخوض اليوم المران الأخير، وإذا كان رونالدو جاهزا سأدفع به في مباراة الاثنين".

وأضاف "نعاني من عدة غيابات ولكن أثق في مجموعة اللاعبين على تحقيق الفوز ونتطلع لحصد 3 نقاط جديدة في مشوارنا الآسيوي".

وتابع "سنواجه فريقا قويا بالطبع، ونحضر للمباراة اليوم فقط بسبب تلاحم المباريات، لاعبو النصر اعتادوا على مثل هذه الضغوط".

وأتم "الحضور الذهني للاعبي النصر هو الأهم في لقاء الغرافة، ونخوض جميع المباريات بنية الانتصار".

يذكر أن منتخب البرتغال أعفى رونالدو من المشاركة في المباراة الثانية بفترة التوقف الدولي أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

وذلك بعد مشاركته أمام بولندا التي سجل فيها هدفين، أحدهما بمقصية رائعة.