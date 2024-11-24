شكوك حول مشاركة إيفان توني مع أهلي جدة أمام العين

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة إيفان توني مهاجم أهلي جدة أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويصطدم أهلي جدة بفريق العين ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حالة اللاعب صاحب الـ28 عامًا تحسنت بشكل كبير.

ومن المقرر أن يتحدد موقفه من المشاركة في اللقاء من عدمها حسب حالته في تدريب الأحد قبل لقاء العين.

وكان اللاعب الإنجليزي قد تعرض إلى وعكة صحية وغاب على إثرها عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ11 من الدوري، الجمعة.

وأوضح التقرير أن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق سيعيد فرانك كيسيه لقائمة الفريق الأساسية لمواجهة العين، وذلك بعد أن جلس على دكة البدلاء في لقاء أهلي جدة أمام الفيحاء بهدف إراحته.

ووصلت بعثة أهلي جدة إلى الإمارات لمواجهة العين فجر السبت.

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