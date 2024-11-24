بناء على طلبه.. مجلس الشيوخ يرفع الحصانة عن أحمد دياب للاستماع لأقواله في قضية رفعت

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وجاءت رفع الحصانة عن دياب بناء على طلبه الشخصي من أجل السماع إلى أقواله في التحقيق بقضية وفاة أحمد رفعت.

وطلب دياب رفع الحصانة عن نفسه من قبل مجلس الشيوخ للتأكيد على ثقته في سلامة موقفه من القضية بدعوى أنه لم يكن مسؤولا عن العمل التنفيذي في نادي مودرن سبورت بذلك التوقيت.

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ماذا حدث؟

توفي لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، أحمد رفعت، يوم السبت 7 يوليو 2024 عن عمر يناهز 30 عاما، بعد معاناة مع المرض إثر سقوطه في مباراة ناديه مودرن فيوتشر سابقا -مودرن سبورت حاليا- أمام الاتحاد السكنري في شهر مارس الماضي.

وألمح رفعت في آخر حوار تليفزيوني له عقب خروجه من المستشفى وقبل وفاته بأسابيع إلى أن سبب تعرضه للأزمة القلبية جاء بسبب إيذاء شخصين له ولم يذكر اسمهما.

وعقب وفاته أعلن وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت الذي كان يتواجد فيه رفعت تقدمه بالاستقالة من منصبه.

فيما طالب محمد شقيق اللاعب بسؤال أحمد دياب عضو رابطة الأندية عما حدث لرفعت وقتما كان يشغل منصب المدير التنفيذي للنادي.

وقبل عدة أيام وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإحالة ملف رفعت إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

وبعدها أعلن وليد دعبس تراجعه عن الاستقالة ووصف قرار رئيس الجمهورية بأنه يثلج الصدور.

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