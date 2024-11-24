مورينيو يرد على إمكانية ضم رونالدو إلى فنربخشة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 12:21

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - جوزيه مورينيو

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة على التقارير التي انتشرت عن إمكانية انضمام كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إلى فريقه.

وترددت أنباء عن نية النادي التركي في ضم الأسطورة البرتغالية إلى صفوفه.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة beIN sports: "إمكانية انضمام كريستيانو إلى فنربخشة؟ قد يأتي رونالدو لتناول الغداء في أحد الأيام، لأن إسطنبول تقع في منتصف الطريق تقريبا بين السعودية والبرتغال".

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وأضاف المدرب البرتغالي "قد يستقل رونالدو طائرته الخاصة ويأتي لزيارة صديقه القديم جوزيه مورينيو".

رونالدو تدرب تحت قيادة مورينيو في صفوف ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى 2013.

قبل أيام، كشف كريستيانو رونالدولاعب النصر ومنتخب البرتغال عن إمكانية اعتزال كرة القدم خلال عام أو عامين.

وقال رونالدو للصحفيين عقب المباراة البرتغال وبولندا الأسبوع الماضي: "أريد فقط الاستمتاع. أحضر لاعتزال كرة القدم الذي يجب أن يحدث وربما في عام أو عامين لا أعرف".

وأضاف "سأبلغ 40 عاما قريبا وحقا أريد الاستمتاع قدر المستطاع طالما لا زلت أشعر بالحافز وفي اليوم الذي أشعر فيه بعكس ذلك سأعتزل".

وسجل رونالدو هدفين في المباراة أحدهما بمقصية رائعة ليصل إلى الهدف رقم 910 خلال مسيرته بكرة القدم.

ويقضي كريستيانو موسمه الثالث مع النصر، بعدما انتقل إليه في يناير 2023.

كريستيانو رونالدو النصر فنربخشة جوزيه مورينيو
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