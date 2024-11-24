الكومي يكشف سر عودة منتخب الناشئين والتتويج ببطولة شمال إفريقيا رغم البداية السيئة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إيهاب الكومي

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سر عودة منتخب مصر للناشئين والتتويج ببطولة شمال إفريقيا على الرغم من الهزيمة الثقيلة في المباراة الأولى.

وتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما وتأهل إلى كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على ليبيا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وقال الكومي عبر قناة دي إم سي: "حققنا فوزا غاليا وإنجازا كبيرا لمنتخب الناشئين لأننا لم نتأهل لأمم إفريقيا منذ عام 2014 وكل الشكر للجهاز الفني بالكامل".

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وواصل "البداية كانت صعبة جدا بهزيمة قاسية ضد المغرب وحينها لم ننتظر حتى العودة إلى الفندق ولكن على العكس تحدث معهم أحمد الكاس وأكد على أن الفريق لن يستسلم وعلى ضرورة إثبات جدارة التواجد في البطولة".

وتابع "أحمد الكاس قال للاعبين إن في مباراة المغرب لم يكونوا بيومهم ومن الوارد الخسارة أحيانا وبنتيجة كبيرة وهذا حدث لكل فرق كرة القدم ولكن بداية من اليوم يجب أن نعمل على أنفسنا لإثبات جدارتنا".

وأكمل "في مباراتي الجزائر وتونس كان الفريق متأخرا بالنتيجة ولكن تمكن من العودة بعد شحن المعنويات بين الشوطين".

وأضاف "خلال مباراة ليبيا غاب عنا الزغبي أحد أحمد لاعبي الفريق بقرار من اتحاد شمال إفريقيا على الرغم من أن الحكم لم يطرده وحاولت الحديث مع الاتحاد ولكن بدون فائدة ولذلك طلبت من اللاعبين التركيز واللعب بدون النظر إلى تلك المشكلة وهذا الجيل محترم وجيد وهدفهم هو الوصول لكأس العالم وتمثيل مصر بصورة محترمة".

منتخب مصر للناشئين إيهاب الكومي
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